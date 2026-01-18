Polki pokazały, co potrafią. Wielki awans w biegu pościgowym w PŚ

W ramach biathlonowego Pucharu Świata w ten weekend zawodniczki rywalizują w Ruhpolding, gdzie w niedzielę odbył się bieg pościgowy. Sportsmenki startowały zgodnie z różnicami czasowymi, które odnotowano we wcześniejszym wyścigu, na trasie pojawiły się też Polki. Miały przed sobą trudne wyzwanie. I choć na podium stanąć się nie udało, to dzień mogą zaliczyć do udanych.

Znakomity występ Polek. Ależ awanse!

Bieg odbywał się na dystansie 10 km. Biało-Czerwone startowały z dość odległych miejsc - najszybciej na trasie pojawiła się Joanna Jakieła, bo ruszyła jako 37. ze stratą 1.30 minuty. O cztery miejsca dalej startowała Kamila Żuk, która ruszyła na trasę siedem sekund później. Najpóźniej na dystansie 10 km zameldowała się Natalia Sidorowicz, dopiero jako 56. (+2.03). Mimo wszystko każdej z nich udało się przebić w górę klasyfikacji.

Najmniej zadowolona może być Sidorowicz, która przesunęła się o siedem lokat i bieg pościgowy ukończyła na 49. lokacie. Zdecydowanie lepiej poradziły sobie pozostałe Polki. Ba, obie uplasowały się w top 20. Najwyżej sklasyfikowano Jakiełę, która ukończyła rywalizację na 16. miejscu. Dwie pozycje niżej uplasowała się Żuk. Polki zaliczyły odpowiednio awans o 21 i 23 pozycje. W wyścigu triumfowała Lou Jeanmonnot. Pozostałe miejsca na podium zajęły kolejno Hanna Oeberg i Camille Bened.

Polki w czołówce. "Forma idzie do góry"

To nie koniec dobrych wieści w sprawie reprezentantek Polski - oprócz sporego awansu mają one jeszcze inne powody do radości. Żuk uzyskała piąty, a Jakieła szósty czas biegu pościgowego. Na dobre wyniki Biało-Czerwonych szybko zareagowali eksperci i internauci. "Gratulacje dla dziewczyn", "Uwielbiam obserwować rozwój polskiej drużyny!", "W końcu biathlon kobiecy ze świetnym wynikiem, warto było czekać", "Brawo", "Bardzo dobre występy naszych reprezentantek", "Forma idzie do góry" - pisali na X.