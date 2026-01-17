Epokowy wyczyn dla Polski! Tego nie dokonał jeszcze nikt!

Bobslejowy Puchar Europy, czyli bezpośrednie zaplecze Pucharu Świata, zawitał do Innsbrucku. Znakomicie w tych zawodach spisują się Polki. Dwa dni temu w konkurencji monobobów zwyciężyła Linda Weiszewski, natomiast dzisiaj Weiszewski, w parze z Klaudią Adamek, zajęły trzecie miejsce w rywalizacji dwójek.

Wyniku ten oznacza, że zarówno sama Linda Weiszewski, jak i duet Weiszewski/Adamek pojawi się na torze w Cortinie podczas zmagań w ramach zimowych igrzysk olimpijskich. Obie panie przeszły tym samym do historii polskiego olimpizmu.

Historyczny wyczyn Klaudii Adamek

Klaudia Adamek zostanie bowiem pierwszym polskim sportowcem ze startem w letnich oraz zimowych igrzyskach olimpijskich. 27-latka jest bardzo dobrze znana fanom lekkiej atletyki. W 2021 roku w Tokio biegła w sztafecie 4x100m kobiet. Wynik 43,09s okazał się jednak zbyt wolny, by awansować do finału.

Polka tym samym dołącza do elitarnego grona - lista sportowców, którzy występowali zarówno na letnich, jak i zimowych igrzyskach nie jest długa. W tym gronie jednak najczęściej pojawiają się lekkoatleci, którzy po zakończeniu startów na tartanie przerzucili się na bobsleje. Taką drogę przeszły m.in. Amerykanka Lauryn Williams czy Niemka Alexandra Burghardt - jedne z niewielu sportsmenek, które zdobywały medale latem oraz zimą.

Powrót polskich bobslejów

Ostatnie dni są znakomite też dla Lindy Weiszewski. Również była lekkoatletka (wielokrotna medalistka juniorskich mistrzostw Polski) w sobotę zapewniła sobie kwalifikację w dwójkach kobiet, jeżdżąc z Adamek. Natomiast w czwartek 15 lutego potwierdziła swój udział w monobobach. Weiszewski będzie pierwszą Polką, która wystartuje na igrzyskach w tej dyscyplinie. Jednocześnie, po nieobecności w Pekinie, Polska ponownie będzie reprezentowana w bobslejach.

Rywalizacja bobsleistów na obiekcie w Cortinie odbędzie się w drugim tygodniu zmagań olimpijskich. O medale w monobobach kobiet, w których startuje Weiszewski, zawodniczki będą walczyć 15 i 16 lutego. Rywalizacja dwójek - a wśród nich pary Weiszewski/Adamek - rozstrzygnie się 20 i 21 lutego.