Pochodzi z Grenlandii. Jest przerażona groźbami Trumpa. "Tak się nie rozmawia"

Donald Trump zaczyna wywierać coraz większy wpływ na inne kraje. Nie tak dawno nakazał pojmać Nicolasa Maduro, ówczesnego prezydenta Wenezueli oraz jego żonę. I dopiął swego. W państwie Ameryki Południowej jest już nowa władza. Teraz przywódca USA chce namieszać w kolejnej części świata. Chodzi o Grenlandię. Trump zapowiedział, że konieczne jest, by Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad tym obszarem. Powód? Względy bezpieczeństwa. Prezydent USA chce zbudować Złotą Kopułę, system obrony przeciwrakietowej.

"Militarnie, bez ogromnej potęgi Stanów Zjednoczonych, której znaczną część zbudowałem podczas mojej pierwszej kadencji, a teraz wprowadzam na nowy, jeszcze wyższy poziom, NATO nie byłoby skuteczną siłą ani środkiem odstraszającym - ani trochę! Wiedzą o tym, ja też. NATO stanie się o wiele groźniejsze i skuteczniejsze, gdy Grenlandia będzie w rękach Stanów Zjednoczonych. Cokolwiek innego jest niedopuszczalne" - pisał Trump.

Grenlandzka biathlonistka ujawnia. Tak wygląda sytuacja w ojczyźnie. Trump zasiał strach

Dania, dla której Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym, już zareagowała na zapowiedzi prezydenta USA i wysłała wojsko oraz sprzęt militarny. Mimo wszystko na wyspie panuje niepokój. Mówi o nim Ukaleq Slettemark, grenlandzka biathlonistka. W rozmowie z "Associated Press" wprost przyznała, że trudno jej skupić się na treningach, kiedy słyszy, co dzieje się w jej ojczyźnie.

- To przerażające - zaczęła. - Ludzie twierdzą, że niewykluczone, iż będą zmuszeni do opuszczenia Grenlandii, ponieważ czują, że są tam w niebezpieczeństwie. Jesteśmy przerażeni i naprawdę wściekli, bo tak się nie rozmawia z innym krajem, tak się nie rozmawia z sojusznikami. Czujemy się lekceważeni i bardzo przestraszeni - podkreślała. Biathlonistka ujawniła również, że deklaracje Trumpa oddziałują silnie na jej rodzinę, co mocno ją martwi. - Wyobrażamy sobie najgorszy scenariusz. Moja ciotka ma problemy z zasypianiem w nocy. Natomiast moja mama wczoraj rozpłakała się na stadionie, bo tak bardzo się boi - zdradziła Slettemark.

Grenlandka mówi wprost. Surowa kara w przypadku przejęcia wyspy siłą

A na tym 24-latka się nie zatrzymała. Wprost stwierdziła, że jeśli Trump faktycznie będzie chciał zamienić słowa w czyny, wówczas powinno dojść do wykluczenia Amerykanów ze sportowej rywalizacji. Jej zdaniem, będzie to podobna sytuacja do tej w Ukrainie. Oczywiście, grenlandzka zawodniczka ma ogromny szacunek do amerykańskich sportowców, ale na ataki na jej kraj nie zamierza patrzeć spokojnie.

Obecnie Slettemark rywalizuje w Pucharze Świata i stara się o kwalifikację na igrzyska olimpijskie 2026. To pierwsza Grenlandka, która wywalczyła punkty w PŚ - styczeń 2023. Wówczas zajęła 21. miejsce w biegu indywidualnym w Ruhpolding. Jej największym sukcesem pozostaje mistrzostwo świata juniorek młodszych w biegu indywidualnym z 2019 roku.