Nawrocki nie zwlekał. Tak naturalizowany Rosjanin odpłaca się Polakom

Już 6 lutego w Mediolanie rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie. Polscy kibice z pewnością liczą na to, że Biało-Czerwonym uda się przywieźć z nich medal. Kto wie? Być może sukces osiągną nasi łyżwiarze. Obecnie doskonale spisują się na mistrzostwach Europy w Tomaszowie Mazowieckim.

Kolejny sukces polskich łyżwiarzy. Grad medali w Tomaszowie Mazowieckim

Od 9 do 11 stycznia leżący w województwie łódzkim Tomaszów Mazowiecki stał się stolicą europejskiego łyżwiarstwa szybkiego. Arena Lodowa, która jest pierwszym krytym, całorocznym torem łyżwiarskim w Polsce, gości najlepszych zawodników i najlepsze zawodniczki Starego Kontynentu.

W niedzielę Biało-Czerwoni odnieśli kolejny sukces. Urodzony w Rosji Władimir Semirunnij uplasował się na drugim miejscu i został wicemistrzem Europy na 1500 m. Przegrał tylko z jednym zawodnikiem - Pederem Kongshaugiem z Norwegii. Semirunnij stracił do niego 0,42 s. Podium uzupełnił Holender Tim Prins.

Semirunnij od 2024 roku reprezentuje Polskę. W 2025 roku zdobył dwa medale na mistrzostwach świata w Hammar. Był wówczas drugi na 10 000 metrów i trzeci na 5 000 metrów.

W ślad za Semirunnijem poszły Zofia Braun, Natalia Jabrzyk i Magdalena Czyszczoń, które zajęły trzecie miejsce w biegu drużynowym. Polska zdobyła aż osiem medali na zawodach w Tomaszowie. Kto wie? Być może na igrzyskach olimpijskich potwierdzi dobrą formę.

Wielką nadzieją jest Semirunnij, którego postać na Sport.pl przedstawiali nasi dziennikarze - Łukasz Jachimiak i Jakub Balcerski. Więcej o 23-latku pisaliśmy w tym artykule. Przypomnijmy, że zawodnik uciekł z Rosji. Polskie obywatelstwo otrzymał od prezydenta RP Karola Nawrockiego. Decyzja została podjęta już 20 dni po zaprzysiężeniu głowy państwa.