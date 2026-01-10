Grad medali dla Polski na ME! Oni są nie do zatrzymania

Po raz pierwszy w historii Polska gości mistrzostwa Europy. Gospodarzem zmagań jest Tomaszów Mazowiecki. Rywalizacja o prymat na Starym Kontynencie rozpoczęła się w piątek. Już od startu imprezy Biało-Czerwoni pokazywali się ze znakomitej strony.

Grad medali dla Polski. Szaleństwo w Tomaszowie Mazowieckim

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski kobiet w składzie Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal i Martyna Baran zdobyła złoty medal w sprincie drużynowym, a nieco później Damian Żurek zajął pierwsze miejsce w starcie na 1000 metrów.

Po tych dwóch sukcesach ostrzyliśmy sobie zęby na to, co będzie w sobotę. Polscy kibice mogą być usatysfakcjonowani. Marek Kania, Piotr Michalski i Szymon Wojtakowski zajęli pierwsze miejsce w sprincie drużynowym. To było już trzecie złoto na tych mistrzostwach, ale później widzieliśmy kolejne piękne momenty.

Wielkich emocji dostarczył bieg na dystansie 500 metrów. Po złoto sięgnęła Kaja Ziomek-Nogal, a drugie miejsce przypadło Andżelice Wójcik. Piąta była Martyna Baran. Wszystkie trzy panie niebawem wybiorą się na igrzyska olimpijskie, więc ich dyspozycja napawa optymizmem. Mamy zatem już pięć krążków podczas europejskiego czempionatu.

Igrzyska coraz bliżej. Są wielkie nadzieje na medal

Świetna forma naszych łyżwiarzy jest potwierdzeniem tego, co widzieliśmy w Pucharze Świata. Tam zachwycał m.in. Damian Żurek, który jest jedną z naszych największych nadziei medalowych na igrzyskach olimpijskich.

Co ciekawe, na dwóch poprzednich igrzyskach polscy łyżwiarze potrafili notować wysokie lokaty, ale nie zdobywali medali. Po raz ostatni po krążki na imprezie czterolecia sięgali w 2014 roku.

Wówczas złoto na 1500 metrów wywalczył Zbigniew Bródka, srebro w biegu drużynowym pań zdobyły Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska, a brąz w rywalizacji drużynowej mężczyzn przypadł Bródce, Konradowi Niedźwiedzkiemu i Janowi Szymańskiemu.