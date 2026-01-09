Żurek o smaku złota! Cudowny występ Polaka na mistrzostwach Europy

W dniach 9-11 stycznia 2026 roku na torze w Tomaszowie Mazowieckim odbywają się mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. W zawodach zabrakło zawodników, którzy wybrali inny tryb przygotowań do zbliżających się igrzysk olimpijskich. Polacy wystąpili w najmocniejszym składzie.

Mistrzostwa rozpoczęły się fantastycznie dla Biało-Czerwonych. Już w pierwszej konkurencji reprezentacja Polski w składzie Martyna Baran, Karolina Bosiek, Kaja Ziomek-Nogal zdobyła złoto w sprincie drużynowym. W drużynowym biegu pościgowym polscy panczeniści zajęli piąte miejsce, a w rywalizacji na 3000 metrów 13. lokatę zajęła Zofia Braun.

Wielkie emocje w Tomaszowie

W ostatniej konkurencji pierwszego dnia zawodów - 1000 metrów mężczyzn - wystartowało troje Polaków. W szóstej parze pojechał Marek Kania. W dziewiątej, przedostatniej - Damian Żurek, a rywalizację zamknął Piotr Michalski.

Na półmetku zawodów prowadził Niemiec Stefan Emele, który kilometr przejechał w czasie 1:10.336. Marek Kania w tym sezonie zajmował pozycje na początku drugiej dziesiątki w zawodach z cyklu Pucharu Świata. Na ME przygotował świetną formę. Pokonał swojego rywala w parze i objął prowadzenie, wyprzedzając dotychczasowego lidera o 0,28s.

Rewelacyjny start Damiana Żurka!

Przed dwoma ostatnimi biegami Kania spadł na 3. miejsce. W dziewiątej parze rywalizował główny faworyt do zdobycia złotego medalu. Damian Żurek zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na tym dystansie, ale wyprzedzający go Jordan Stolz i Jenning de Boo w Tomaszowie Mazowieckim się nie pojawili.

Polak rywalizował w parze z Niemcem Moritzem Kleinem. 26-latek miał najlepszy czas otwarcia i z każdym wirażem powiększał przewagę nad Kleinem. Wpadł na metę z czasem 1:08.551 - objął prowadzenie i zapewnił sobie medal ME! Drugiego Estończyka Martena Liiva wyprzedził o ponad sekundę.

Startujący w ostatniej parze Piotr Michalski wdarł się do światowej czołówki, zaczynając sezon w dywizji B. W ostatnich zawodach PŚ zajął ósme miejsce. Pierwsze 200 metrów przejechał nieco wolniej od kolegi z reprezentacji i rywalizował jak równy z równym z Timem Prinsem - czwartym w PŚ. Holender wygrał w parze, ale nie dał rady pobić czasu Żurka - drugi złoty medal dla Polski stał się faktem! Pozostali Biało-Czerwoni spisali się bardzo dobrze. Piotr Michalski skończył zawody na piątym miejscu, a Marek Kania na szóstym.

Polska z dwoma złotymi medalami prowadzi w klasyfikacji medalowej po pierwszym dniu mistrzostw Europy. Drugie miejsce zajmuje Norwegia - złoto i brąz, a trzecie - Włochy z jednym złotym krążkiem.