Ledwo zaczęły się mistrzostwa Europy, a już mamy złoto! Deklasacja Polek

Fantastycznie dla Polski rozpoczęły się mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim, które w dniach 9-11 stycznia odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim! Już pierwszego dnia reprezentantki naszego kraju zatriumfowały w sprincie drużynowym, i to w rewelacyjnym stylu.

Sprint drużynowy odbywa się na dystansie trzech okrążeń. Po każdym z nich z toru zjeżdża jedna z łyżwiarek. Drużyny klasyfikuje się według czasu uzyskanego przez ostatnią zawodniczkę. Na zeszłorocznych mistrzostwach świata polskie panczenistki w składzie Karolina Bosiek, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal zdobyły brązowy medal.

Ależ jazda polskich panczenistek

W Tomaszowie Mazowieckim w miejsce Wójcik wystartowała Martyna Baran i to ona rozpoczęła ściganie. Miała za zadanie rozpędzić swoje koleżanki, które schowały się za nią w tunelu aerodynamicznym. Wykonała fantastyczną pracę, gdyż po pierwszym okrążeniu Polki miały już 2,5 sekundy przewagi nad drugimi Belgijkami.

Następnie za prowadzenie wzięła się Karolina Bosiek, a tuż za nią pędziła Kaja Ziomek-Nogal. Polki powiększały przewagę i nieustannie goniły jadące po przeciwnej stronie toru Niemki. Po drugim okrążeniu Niemki traciły 4,11 sekundy, a Belgijki - ledwie 0,05s mniej.

Wielki triumf Polek

Ostatecznie Ziomek-Nogal dojechała na metę w czasie 1:27.07. Drugie Belgijki straciły przeszło 5,5 sekundy, a jadące w parze z Polkami Niemki - niemal 7,5 sekundy. Holenderki zostały zdyskwalifikowane. W konkurencji wzięły udział cztery zespoły. Sprint drużynowy nie jest konkurencją olimpijską.

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w tym roku odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim. Pierwotną areną miała być hala w Zakopanem, jednak opóźnienia w jej budowie spowodowały przeniesienie imprezy. Zawody trwać będą do niedzieli, 11 stycznia.