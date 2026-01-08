Polacy ją uwielbiają. Wielka gwiazda jednoznacznie ws. Owsiaka

Pomimo zakończenia kariery, Justyna Kowalczyk-Tekieli pozostaje w świecie sportu. Często bierze udział w najróżniejszych wydarzeniach, nie ograniczając się do swojej specjalności z czasów profesjonalnych występów na najwyższym poziomie.

Multimedalistka olimpijska w biegach narciarskich ostatnio zamieniła narty na buty trekkingowe. Regularnie pojawiają się informacje o jej kolejnych osiągnięciach w imprezach takich jak Rosetta Verticale Trail Run. Kowalczyk-Tekieli postanowiła połączyć swoją pasję z niesieniem pomocy. Na Facebooku zaprosiła do licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Oto co oferuje Justyna Kowalczyk-Tekieli

Przedmiotem aukcji jest wspólny bieg na Giewont. "Plan jest taki - Wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5 h. Szybciej niż 100 min nie będzie, bo ja szybciej nie umiem:) Jeśli trening miałby się odbyć w któryś z dni wakacyjnych bądź weekendowych, wystartujemy wcześnie rano (ok.5.30-6.00). Może nam przeszkodzić burza albo porywisty wiatr. Deszcz nie będzie kłopotem" - pisze mistrzyni.

Drobnym problemem mogą okazać się ekstremalne warunki meteorologiczne, jednak dzień biegu może być dopasowany do okoliczności. "Pasującą datę ustalimy wspólnie. Będziemy korygować plany na podstawie prognozy pogody. Wspaniały darczyńca powinien mieć buty z bieżnikiem do biegania(!) po górach. Plecaczek biegowy z piciem. Mogę również podpowiedzieć, jak produktywnie używać kijków, które w razie potrzeby pożyczę" - napisała Kowalczyk-Tekieli.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pomaga dzieciom

W tym momencie najwyższa zadeklarowana kwota to już 8600 złotych. Można się spodziewać, że będą wpływać jeszcze wyższe oferty. Licytacja trwać będzie przez ponad dwa tygodnie. Ostateczny termin to poniedziałek 26 stycznia.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Justyna Kowalczyk-Tekieli wspomaga WOŚP. Rok temu na licytację przekazała narty, a także kurtkę z igrzysk z 2018 roku.

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Tym razem zbierane są środki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.