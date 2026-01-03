Sceny w Pucharze Świata. Polka była liderką! "Odpaliła zakopiańskie rakiety"

Maryna Gąsienica-Daniel zakończyła 2025 r. zajęciem piątego miejsca w zawodach slalomu giganta w austriackim Semmering, ustanawiając rekord kariery. A wydawało się, że jeszcze lepiej pójdzie jej w pierwszych noworocznych zawodach, w słoweńskiej Kranjskiej Gorze.

Maryna Gąsienica-Daniel walczyła o zwycięstwo w Pucharze Świata w Kranjskiej Gorze

Już pierwszy przejazd pokazał, że reprezentantka Polski może być w czołówce. Pokonała trasę w ciągu 1:02,85, co dało jej dziewiąte miejsce. Do prowadzącej Szwajcarki Camille Rast traciła 1,47 s, a do podium nieznacznie ponad sekundę.

W drugiej serii Gąsienica-Daniel pokazała moc i pokonała trasę w ciągu 58,76 s. - Odpaliła swoje zakopiańskie rakiety - stwierdził komentator Eurosportu, a Polka była liderką. Jednak jej rywalki też pokazały wielkie umiejętności.

Maryna Gąsienica-Daniel nie utrzymała prowadzenia w Kranjskiej Gorze. Ale i tak jest bardzo dobrze

Pierwsza błysnęła Sara Hector, której końcowy czas wyniósł 2:00,59, czyli o sekundę i dwie setne lepiej od reprezentantki Polski. A za moment Julia Scheib, liderka klasyfikacji generalnej PŚ przebiła Szwedkę o 0,30 s i objęła prowadzenie.

Austriaczka utrzymała je niemal do końca - przebiła ją dopiero Rast, która oba zjazdy pokonała w 2:00,09. Podium uzupełniła Paula Moltzan z czasem 2:00,56, natomiast Gąsienica-Daniel ostatecznie zajęła siódme miejsce. To jej drugi najlepszy wynik w tym sezonie i trzeci w historii startów w PŚ. Co jest dobrą wiadomością przed nadchodzącymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi.

Narciarstwo alpejskie. Wyniki zawodów Pucharu Świata w Kranjskiej Gorze

Camille Rast - 2:00,09 Julia Scheib +0,20 Paula Moltzan +0,47 Sara Hector +0,50 Mikaela Schiffrin +1,05 Lara Colturi +1,08 Maryna Gąsienica-Daniel +1,52 Nina O'Brien +1,85 Valerie Grenier +2,05 Lara Della Mea +2,34

Kolejne zawody Pucharu Świata kobiet w slalomie gigancie odbędą się 20 stycznia we włoskim Kronplatz.