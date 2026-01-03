Niemcy pękli ws. wpuszczenia Rosjan. Zrobili inaczej niż Polska

Gdy w lutym 2022 r. Rosja napadła na Ukrainę, to wiele sportowych organizacji zawiesiło sportowców pochodzących z kraju agresora w zawodach międzynarodowych. Stopniowo Rosjanie jednak coraz częściej wracają do rywalizacji, ale pod neutralną flagą. Na początku grudnia 2025 r. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) stwierdził, że zawieszenie Rosjan w zawodach rangi FIS było nielegalne. Tym samym Rosjanie mogą rywalizować w skokach narciarskich czy w narciarstwie alpejskim. A to nie był ostatni "sukces" Rosjan.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto szansa dla polskich skoczków. Można odetchnąć

Niemcy wpuszczają Rosjan na zawody. "Niezbędne wizy Schengen"

Ostatnio trójka Rosjan została dopuszczona do rywalizacji w Pucharze Świata w saneczkarstwie. Mowa o Darii Olesik, Matwieju Perestroszynie i Pawle Repiłowie, którzy otrzymali wizy na wjazd do Niemiec. Sportowcy będą mogli wystąpić w zawodach w Wintenbergu, które odbędą się w dniach 6-11 stycznia. O wszystkim poinformowała rosyjska agencja prasowa TASS.

- Nasi sportowcy otrzymali niezbędne wizy Schengen, by wjechać do Niemiec. Planują się pojawić na miejscu 5 stycznia, by wziąć udział w Pucharze Świata w Winterbergu - przekazała Natalija Gart, prezes Rosyjskiej Federacji Saneczkarskiej. Wcześniej Rosjanie nie zostali wpuszczeni na zawody Pucharu Świata w łotewskim Siguldzie w związku z reakcją tamtejszej minister spraw zagranicznych.

W grudniu 2025 r. Olesik, Repiłow i Perestroszyn rywalizowali w zawodach Pucharu Świata w Lake Placid. Tam najlepiej poradził sobie Perestroszyn, który zajął 16. miejsce. Rosjanie mieli też okazję wziąć udział w zawodach testowych na torze olimpijskim w Cortinie d'Ampezzo.

Rosjanie nie wystąpią w Polsce. Klamka zapadła. "Nie ma podstaw"

W związku z taką, a nie inną decyzją CAS pojawia się pytanie, czy Rosjanie będą mogli wystąpić w zawodach w Polsce pod egidą FIS. Taki scenariusz został wykluczony przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zobacz też: Szefowa MKOl ogłasza ws. Rosji. Jaśniej się nie da

"Uprzejmie informujemy, że 19 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, która ogranicza wjazd do Polski obywateli Federacji Rosyjskiej. Wśród osób uprawnionych do przekraczania granicy Polski, które są obywatelami Federacji Rosyjskiej, nie wskazano uczestników zawodów sportowych. Z uwagi na brak możliwości przekroczenia granicy, nie ma podstaw do przyjęcia wniosku wizowego" - tłumaczy MSZ, cytowany przez "Polskie Radio".

To oznacza, że Danił Sadrejew i Michaił Nazarow, a więc rosyjscy skoczkowie, którzy otrzymali status neutralnych zawodników, nie wystąpią w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem, które odbędą się w dniach 10-11 stycznia.