Bestialski atak Rosjan. "To nie są ludzie"

Niemal cały świat czeka, aż wreszcie skończy się okrutna inwazja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W piątek w 1409 dniu inwazji Rosjanie uderzyli rakietami balistycznymi w centrum Charkowa na pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Niestety aż 30 osób zostało rannych, a jedno dziecko zmarło. Więcej na ten temat można zobaczyć tutaj.

Władysław Heraskewycz: Rosjanie to nie są ludzie

Władysław Heraskewycz, lider reprezentacji Ukrainy w skeletonie (wyścigi jednoosobowych, ciężkich sani sportowych o nisko położonym środku ciężkości) zareagował na atak Rosji na Charków. Dał wpis w mediach społecznościowych.

- Miał tu być wpis o dzisiejszym etapie Pucharu Świata, ale to jest znacznie ważniejsze niż jakiekolwiek zawody. Charków. Rosjanie to nie są ludzie - napisał zdenerwowany Władysław Heraskewycz w serwisie X.

Udostępnił też krótki, 40-sekundowy filmik, na którym widać, jak strażacy ugaszają pożar z bloku oraz jak przenoszeni są poszkodowani ludzie.

- Dziś w ciągu dnia Rosja ponownie uderzyła w dzielnicę mieszkaniową. Atak został przeprowadzony rakietą balistyczną. Po prostu brakuje słów, by opisać cały ten horror. Rosja to państwo terrorystyczne, które należy odizolować od cywilizowanego świata - dodał Władysław Heraskewycz.

Jego wpisy można zobaczyć w linku poniżej.

Władysław Heraskewycz jest bardzo oddany swojemu krajowi. W 2022 roku chciał nawet dołączyć do armii ukraińskiej, ale nie został przyjęty z powodu braku doświadczenia wojskowego. I tak jednak służył jako wolontariusz.

Heraskewycz był zły, gdy w grudniu ubiegłego roku międzynarodowi działacze dopuścili judoków z Rosji do rywalizacji pod flagą i przy wykorzystaniu ich hymnu narodowego. "Haniebna decyzja, która nie ma żadnego uzasadnienia i przyczynia się do szerzenia rosyjskiej propagandy wojennej. Oczywiście to nie przypadek, gdy Putin jest jednocześnie honorowym prezesem Międzynarodowej Federacji Judo" - napisał w mediach społecznościowych.

Heraskewycz to olimpijczyk z Pekinu 2022 (12. miejsce) i Pjongczangu 2018 (18. pozycja). Po tych drugich igrzyskach zdobył uznanie wielu ludzi, gdy po swoim występie pokazał do kamery kartkę z napisem w języku angielskim "Nie dla wojny na Ukrainie".