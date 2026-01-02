Szefowa MKOl ogłasza ws. Rosji. Jaśniej się nie da

Na twarzach rosyjskich działaczy sportowych w ostatnich tygodniach często mógł pojawić się uśmiech. Władze wielu dyscyplin zdają się powoli zapominać, że na Ukrainie wciąż codziennie leje się krew i otwierają drzwi do powrotu zawodnikom z Rosji. W większości przypadków pod neutralną flagą, choć był i przypadek ze świata judo, gdzie Rosjanie mogą już startować, jak gdyby wojna nigdy się nie wydarzyła. W kraju Władimira Putina też widzą pewną tendencję, a tamtejszy minister sportu Michaił Diegtiariew wprost zapowiedział, że będą chcieli w 2026 roku odzyskać pełnię członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity wyczyn Tomasiaka. Czekaliśmy na to 18 lat

Rosja powoli wraca do sportu

Wszystko to budzi pewne obawy przez Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, które odbędą się w lutym tego roku. Trybunał Arbitrażowy w Lozannie nakazał Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) dopuszczenie Rosjan do startów, o ile zostanie udowodniona ich pełna neutralność względem wojny (mimo to papiery dostał np. skoczek Ilja Mańkow, który jest żołnierzem). Pod neutralną flagą, ale wciąż. Włoski dziennik "Corriere della Serra" zapytał przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry o ew. dopuszczenie Rosjan i ich białoruskich sojuszników do startów podczas ZIO pod ich flagami.

Rosyjska flaga już podczas zimowych igrzysk? Szefowa MKOl stanowczo reaguje

Multimedalistka olimpijska w pływaniu zareagowała w sposób bardzo zdecydowany. Podkreśliła, że pod tym kątem nic się nie zmieni, choćby wojna na Ukrainie miała się skończyć jutro. - Na ten moment nic nie zmieni decyzji, która już zapadła. Neutralni sportowcy po indywidualnej analizie - powiedziała Coventry, zaznaczając też, że ostateczne decyzje dot. pozwoleń i tak będą leżeć po stronie światowych federacji poszczególnych dyscyplin.

Rosjanie nie mają zatem co liczyć na to, że zobaczą swoją flagę już we Włoszech. Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczną się 6 lutego 2026 roku i potrwają do 22 lutego.