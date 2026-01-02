Porównują go do "El Chapo" i Escobara. FBI daje za niego 15 milionów

Ryan Wedding jeszcze przed rozpoczęciem XXI wieku dał się poznać jako niezły snowboardzista. W 1999 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w slalomie gigancie mężczyzn. Dwa lata później na tych samych zawodach wywalczył srebro. W 2002 roku Kanadyjczyk pojechał na igrzyska olimpijskie do Salt Lake City i zajął 24. miejsce w slalomie gigancie równoległym. To był jeden z jego ostatnich dobrych wyników w ważnej imprezie.

Olimpijczyk Ryan Wedding oskarżany o straszne zbrodnie. Ukrywa się przed FBI

Potem Ryan Wedding przeszedł na ciemną stronę. W czerwcu 2008 roku został aresztowany w San Diego, a następnie oskarżony o spisek w celu dystrybucji kokainy. Dwa lata później kanadyjski sąd skazał go na cztery lata więzienia za handel narkotykami. Wyszedł z więzienia w grudniu 2011 roku, ale znów zajął się przestępczością. W 2015 roku kanadyjska policja wniosła przeciwko niemu zarzuty. Dotyczyły one narkotyków - spisku mającego na celu handel kokainą. Służby wydały nakaz aresztowania byłego snowboardzisty.

"Wedding oskarżany jest wraz z 15 innymi osobami o prowadzenie międzynarodowej operacji handlu narkotykami, w ramach której od stycznia do kwietnia 2024 r. wysyłano duże ilości kokainy z Kalifornii do Kanady. W związku z tym procederem miał również doprowadzić do zabójstwa kilku osób. Wedding, który posługiwał się pseudonimami, takimi jak "El Jefe", "Giant" i "Public Enemy", był przywódcą siatki przestępczej chronionej przez kartel Sinaloa, który przewozi 60 ton kokainy rocznie. Większość z 16 osób należących do jego grupy już udało się schwytać, ale nie samego Weddinga" - pisał o nim w październiku 2024 roku Błażej Winter ze Sport.pl.

Jedna z najgorszych zbrodni była w listopadzie 2023 roku. Wtedy Wedding i jego domniemany zastępca Andrew Clark zlecili zabójstwo kierowcy, który miał im ukraść aż 300 kg kokainy. Wynajęli płatnych zabójców, którzy włamali się do domo w Ontario. Doszło jednak do fatalnej pomyłki, bo mordercy zabili rodziców na oczach córki, która została ranna.

W grudniu ubiegłego roku meksykańskie władze poinformowały, że przejęto przedmioty „związane z byłym sportowcem olimpijskim, który znajduje się wśród 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów przez władze USA". Nie ujawniły jego tożsamoci, ale wszystko wskazuje, że chodzi o Weddinga. Przedmioty zostały przejęte z czterech nieruchomości w mieście Meksyk. Wśród nich znalazły się m.in. 62 „luksusowe" motocykle, dwa medale olimpijskie, narkotyki.

"Biuro FBI w Los Angeles potwierdziło później, że meksykańskie władze „skonfiskowały dużą liczbę motocykli" podczas nalotów, których wartość szacuje się na 40 milionów dolarów i które prawdopodobnie należały do Weddinga - czytamy w "Abcnews.go".

FBI wyznaczyło nagrodę za jego schwytanie w wysokości 15 milionów dolarów.