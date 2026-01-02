Justyna Kowalczyk-Tekieli z powodzeniem startowała na zimowych igrzyskach olimpijskich. Biegaczka narciarska z Turynu (2006), Vancouver (2014) oraz Soczi (2014) przywiozła łącznie pięć medali - dwa złote, jeden srebrny oraz dwa brązowe. Dzięki temu zyskała prawo do emerytury olimpijskiej.

Justyna Kowalczyk-Tekieli dostaje emeryturę olimpijską. Kwota idzie w górę

To świadczenie jest wypłacane każdemu polskiemu sportowcowi mającemu w dorobku jakikolwiek medal igrzysk. Przy czym trzeba spełnić trzy warunki - ukończyć 40 lat, zakończyć karierę sportową i nie być zawieszonym za stosowanie środków dopingujących. Kowalczyk spełnia wszystkie trzy (40 lat skończyła 19 stycznia 1983 r.), a z nadejściem 2026 r. weszły w życie korzystne dla niej zmiany.

Wzrosła bowiem wysokość emerytury olimpijskiej. Pękła granica 5 tys. zł i obecnie jest to dokładnie 5116,99 zł brutto miesięcznie, a świadczenie jest zwolnione z podatku. Kwota wzrosła o niemal 150 zł w porównaniu poprzedniego roku - wówczas było to 4 967,95 zł brutto.

Justyna Kowalczyk-Tekieli osiągnęła szczyt. Tym zajęła się po karierze

Tym samym 42-latka dalej czerpie wymierne korzyści z imponującej kariery. Poza pięcioma medalami olimpijski może pochwalić się m.in. ośmioma medalami mistrzostw świata (dwa złote, po trzy srebrne i brązowe) czy czterema Kryształowymi Kulami za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (w całym cyklu raz była też druga, a raz trzecia).

Po rezygnacji ze startów w Pucharze Świata, co nastąpiło w 2018 r., kobieta została asystentką głównego trenera (Aleksandra Wierietielnego) Narodowej Kadry Kobiet w biegach narciarskich. Później była też m.in. dyrektorką sportową Polskiego Związku Biathlonu.

Obecnie Justyna Kowalczyk-Tekieli jest poza zawodowym sportem, choć dalej startuje w różnorakich zawodach - kilka tygodni temu wygrała XII Biegu Niepodległości w Zakopanem. Ponadto wychowuje syna Hugona, który jest owocem jej małżeństwa z Kacprem Tekielim, tragicznie zmarłym w maju 2023 r.