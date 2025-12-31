Justyna Kowalczyk nie kryje radości. Niebywały sukces Polki!

Reprezentantka naszego kraju zajęła fenomenalne 6. miejsce podczas biegu na 5 kilometrów stylem dowolnym w Toblach w ramach prestiżowego Tour de Ski. Co ciekawe, do podium Polce zabrakło zaledwie 1,7 s.
Niewiarygodna historia Elizy Ruckiej-Michałek
To wydaje się nieprawdopodobne, ale życiowy rezultat w Toblach Eliza Rucka-Michałek osiągnęła po... ponad 4 latach od oficjalnego zakończenia kariery. Dlaczego utalentowana biegaczka zdecydowała się na ten krok?
- Skończyłam biegać, bo nasilały się moje problemy zdrowotne. Miałam zespół wazowagalny, który polegał na utracie przytomności po szybkiej zmianie pozycji podczas biegu. Skończyłam karierę, a to zaczęło się jeszcze bardziej nasilać. Następnie zaszłam w pierwszą ciążę i te problemy nagle zniknęły - opowiedziała przed kamerą TVP Sport w listopadzie 2025 roku.
Rucka-Michałek dostała zgodę od polskich lekarzy na wznowienie kariery. W mijającym roku rozpoczęła powrót do biegów od zawodów niższej rangi, najczęściej regionalnych. W marcu została mistrzynią Polski na 10 kilometrów, zaś pod koniec listopada wróciła do rywalizacji w Pucharze Świata.
Dotychczas jej najlepszym wynikiem było... 33. miejsce w fińskiej Ruce na 20 kilometrów techniką dowolną. Nic dziwnego, że rezultat w Toblach został wyjątkowo entuzjastycznie przyjęty przez Justynę Kowalczyk-Tekieli.
"Eliza Rucka-Michałek 6 w Pucharze Świata w biegach narciarskich w Toblach!!! BRAWA! Mama dwójki dzieci. Dziewczyna po bardzo trudnych przejściach sportowych. Jestem pod ogromnym wrażeniem! Gratulacje dla Trenera/Męża Elizki, Mikołaja Michałka! Poukładał wszystko, mimo nikłego wsparcia. Tak można kończyć rok" - napisała na Instagramie Kowalczyk.
Powrót Ruckiej-Michałek do PŚ nie odbył się bez problemów. Polka nie dokończyła rywalizacji w Trondheim, bo... zasłabła podczas biegu. Na szczęście później nie miała już podobnych kłopotów, a teraz osiągnęła najlepszy wynik w karierze.
1 stycznia Tour de Ski nadal będzie odbywać się w Toblach (bieg pościgowy na 20 km stylem klasycznym), by już 3 stycznia przenieść się do Val di Fiemme.