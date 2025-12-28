Rosjanka wróciła do Pucharu Świata. Tak ją potraktowano

Mimo wciąż trwającej wojny w Ukrainie pojawiły się pierwsze pęknięcia i np. FIS dopuścił Rosjan i Białorusinów do startów w zawodach Pucharu Świata. "Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przychylił się do odwołań ze strony Rosjan oraz Białorusinów. Nakazał Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) dopuszczenie do międzynarodowych zawodów sportowców z obu krajów w roli sportowców neutralnych. Oczywiście wszystko to pod pewnymi warunkami. Zawodnicy nie mogą mieć m.in. jakichkolwiek powiązań z rosyjskimi strukturami wojskowymi. Nie wolno im również popierać agresji na Ukrainę" - informowaliśmy na łamach Sport.pl.

Rosjanie wrócili do Pucharu Świata

Co ciekawe pojawiły się już pierwsze zgrzyty, bo Niemcy nie wpuścili zawodników tej nacji na rozpoczynający się Turniej Czterech Skoczni. "Michaił Nazarow i Danił Sadriejew - ci dwaj Rosjanie zostali zatwierdzni przez FIS do rywalizacji w Pucharze Świata. Czy obaj pojawią się już przy okazji zbliżającej się rywalizacji w Oberstdorfie? Otóż nie. Powód? Brak wiz Schengen" - opisywał Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

Jednak nie wszyscy mieli takie problemy. Do tej grupy zawodników należała m.in. Daria Niepriajewa - biegaczka narciarska. Wróciła ona do rywalizacji i 28 grudnia zmierzy się w sprinterskich kwalifikacjach pierwszego etapu Tour de Ski 2025/2026 we Włoszech.

Tak zareagowali inni zawodnicy na powrót Rosjan

W rozmowie z rosyjskimi mediami zdradziła, jak zagraniczni zawodnicy przyjęli powrót rosyjskich sportowców na Puchar Świata.

- Zasadniczo wszyscy witali mnie przyjaźnie. Żadnych ukradkowych spojrzeń. Wszyscy zawsze się do mnie uśmiechali. Zamieniłam nawet kilka słów z kilkoma czołowymi sportsmenkami. Wszyscy traktują mnie dobrze. Uśmiechają się - powiedziała, cytowana przez championat.com.