Śmierć gwiazdy wstrząsnęła światem sportu. Jest stanowcza decyzja. Zakaz

Sivert Guttorm Bakken był jednym z największych talentów w biathlonie. Już w drugim sezonie startów zdobył Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wyścigów ze startu wspólnego. Miał wystąpić w Oberhofie (8-11 stycznia), a także pojechać na zimowe igrzyska olimpijskie, która zaplanowano w 2026 roku. Niestety, Norweg nie doczekał tych imprez. 23 grudnia 2025 znaleziono go martwego w pokoju hotelowym we włoskiej miejscowości Lavaze.
"Po znalezieniu ciała zauważono, że Sivert Bakken miał na sobie maskę wysokościową. Norweski Związek Biathlonu nie zna obecnie okoliczności związanych z nabyciem i użyciem tej maski. W najbliższych dniach federacja podejmie wysiłki w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z tą sprawą" - pisała kilka dni temu federacja. I okazuje się, że podjęła konkretne działania w sprawie.
Nie wiadomo, czy maska wysokościowa miała związek ze śmiercią Bakkena. Mimo wszystko federacja nie zamierza ryzykować życiem innych sportowców. - 24 grudnia przekazaliśmy wszystkim naszym sportowcom, wysyłając do nich wiadomość, że wszelkie wykorzystywanie symulowanej wysokości powinno być natychmiast wstrzymane aż do odwołania - ujawniła pełniąca obowiązku sekretarza generalnego Norweskiego Związku Biathlonu Emilie Nordskar, cytowana przez nrk.no.
Nie jest to zakaz, a zalecenie. W przeszłości w tej sprawie obowiązywał zakaz, o czym donosi norweska redakcja. "W latach 2003-2021 w Norwegii obowiązywał zakaz symulowania wysokości. Następnie zakaz ten został zniesiony przez Norweską Radę Sportu" - czytamy. Jakie działania ma maska wysokościowa? Symuluje ona warunki treningu górskiego. W powietrzu jest mniej tlenu, przez co płuca i serce są bardziej obciążone.
- Obecnie naszym priorytetem jest troska o wszystkich, których to dotknęło, a przede wszystkim o rodzinę i kolegów z drużyny Siverta. To pod każdym względem bardzo tragiczna sytuacja, która dotyka całe środowisko, całą rodzinę biathlonową, również na arenie międzynarodowej - dodawała.
"Sivert Guttorm Bakken startował w Pucharze Świata od sezonu 2020/21. (...) W miniony weekend rywalizował w zawodach PŚ w Annecy (piąty w sprincie, osiemnasty w biegu pościgowym oraz dwudziesty w wyścigu ze startu wspólnego). (...) Jeszcze przed zdobyciem Małej Kryształowej Kuli Bakken przeszedł operację serca. Później musiał nawet zawiesić karierę z powodu zapalenie osierdzia. Wrócił, zaczynając od Pucharu IBU, a od początku bieżącego sezonu startował w PŚ" - informował Hubert Rybkowski ze Sport.pl.