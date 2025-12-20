Polska czekała na to 5425 dni! Sceny w Pucharze Świata

Polski biathlon przeżywa ostatnio kapitalne dni. W poprzedni weekend 18-letni Grzegorz Galica, debiutujący w zawodach Pucharu Świata, zajął 24. miejsce w sprincie w Hochfilzen. Z kolei teraz błysnął Jan Guńka, pięć lat starszy od Galicy.

Jan Guńka przerwał niemoc polskich biathlonistów w Pucharze Świata. Trzeci najlepszy czas

W piątkowym sprincie (10 km) w ramach zawodów Pucharu Świata we francuskim Annecy-Le Grand Bornand Guńka zajął 31. miejsce. Za to popis dał w sobotnim biegu pościgowym (12,5 km), gdzie uzyskał trzeci czas i miał też niemal perfekcyjną skuteczność na strzelnicy. Zaliczył jedno pudło, przez co musiał pobiec jedną karną rundę, ale i tak zmagania zakończył na 13. miejscu. To jego życiowy wynik w PŚ.

Dzięki temu Guńka awansował na 25. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponadto zakwalifikował się do biegu masowego (15 km), który odbędzie się w niedzielę 21 grudnia. Jest pierwszym polskim biathlonistą od niemal 15 lat, któremu udała się ta sztuka - 13 lutego 2011 r. w mass starcie w amerykańskim Fort Kent uczestniczył Tomasz Sikora, który na mecie był drugi. Oba wydarzenia będzie dzielić 5425 dni.

Nie tylko Jan Guńka. Inny polski biathlonista też awansował o 18 miejsc

W biegu pościgowym wyróżnili się także inni Polacy. "Bardzo dobrze zaprezentował się również Konrad Badacz. Startował z 43. numerem, a rywalizację zakończył na 25. pozycji. Po raz pierwszy w karierze zaliczył bezbłędne strzelanie w zawodach Pucharu Świata, wyrównując swój najlepszy wynik w karierze. Solidny występ zanotował także Marcin Zawół, który mimo trzech pudeł uplasował się na 56. miejscu" - czytamy na oficjalnej stronie Polskiego Związku Biathlonu.

Najlepszy na trasie był Norweg Johan-Olav Botn, który strzelał bezbłędnie i uzyskał czas 31.20,8. Drugi był Francuz Emilien Jacquelin (+17,6 s, trzy pomyłki na strzelnicy), a trzeci Norweg Johannes Dale-Skjevdal (+17,9 s, dwa pudła na ostatnim strzelaniu w pozycji stojącej).

Niedzielny bieg masowy z udziałem trzech wspomnianych zawodników, Jana Guńki oraz 26 innych biathlonistów (aktualne Top 30 Pucharu Świata) w Annecy-Le Grand Bornand rozpocznie się o godz. 14:45.