Nie do wiary, ile zabrakło Polakowi do złotego medalu. Fotofinisz pokazał prawdę

Rywalizacja w Hamar to ostatnia szansa na zdobycie kwalifikacji olimpijskiej. Z takowej skorzystało już kilku Polaków. Mowa m.in. o Władimirze Semirunniju i Natalii Czerwonce. Blisko sukcesu była też 18-letnia Zofia Braun. Ba, zajęła 19. miejsce, co dało jej prawo startu na najbliższych igrzyskach. Z biletu nie cieszyła się jednak długo. Polka została zdyskwalifikowana za zajechanie toru rywalce. Na debiut w imprezie czterolecia będzie więc musiała poczekać. Mimo pecha Braun polscy kibice mają powody do radości. Z Norwegii znów napłynęły znakomite wieści. Te dotyczą Damiana Żurka.

Damian Żurek ze srebrnym medalem. Do złota zabrakło naprawdę niewiele...

W niedzielę Żurek stanął do rywalizacji na 500 m. Ścigał się bezpośrednio z liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Jordanem Stolzem. Panowie szli łeb w łeb i to niemal dosłownie. Na metę wpadli właściwie równocześnie. Ostatecznie Polak zajął drugą lokatę i wywalczył srebrny medal. O ile przegrał z rywalem? O ledwie... 0,001 s. Potrzebny był nawet fotofinisz.

- Co za bliski finisz! Co za piękny wyścig w wykonaniu polskiego panczenisty! Co za zacięta walka na ostatnim odcinku pomiędzy tymi dwoma panami! Co za cudowny wyścig właśnie obejrzeliśmy! - ekscytowali się komentatorzy, a zachwytom nie było końca.

Życiowa forma Żurka

To już trzeci medal dla Żurka w ten weekend. Złota wywalczyć mu się nie udało. Zgarnął za to brąz i dwa srebra. Pierwszy z krążków zdobył w piątek na dystansie 500 m. Z kolei jeden ze srebrnych medali w sobotę na dystansie 1000 m. I widać, że choć nie zgarnął krążka z tego najcenniejszego kruszcu, to był z siebie bardzo zadowolony. I słusznie. To jedna z naszych największych nadziei medalowych na igrzyska olimpijskie. "Damian Żurek ponownie udowodnił, że jest w życiowej formie" - ocenił już w połowie listopada 2025 Szymon Szczepanik ze Sport.pl.

Dzięki srebrnemu medalowi z niedzieli Polak awansował w klasyfikacji generalnej. Znajduje się za plecami lidera. Wpływ na jego skok w "generalce" miała też absencja dotychczasowego wicelidera Jenninga de Boo. Żurek to utytułowany polski panczenista. Na koncie ma m.in. brąz mistrzostw świata z Cagliary z 2024 roku czy mistrzostwo Europy w sprincie drużynowym również z poprzedniego roku z Heerenveen.