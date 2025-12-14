Powrót na stronę główną

Nie do wiary, ile zabrakło Polakowi do złotego medalu. Fotofinisz pokazał prawdę

Aż trudno uwierzyć, ile zabrakło Damianowi Żurkowi, by cieszyć się ze złota Pucharu Świata na dystansie 500 m w Hamar! Polak aż złapał się za głowę po przejechaniu linii mety. Mimo wszystko był z siebie mocno zadowolony, bo stawił czoła wielkiemu rywalowi. To trzeci medal, który przywiezie z Norwegii.
Damian Żurek
Screen z https://x.com/ISU_Speed/status/2000211933014712378

Rywalizacja w Hamar to ostatnia szansa na zdobycie kwalifikacji olimpijskiej. Z takowej skorzystało już kilku Polaków. Mowa m.in. o Władimirze Semirunniju i Natalii Czerwonce. Blisko sukcesu była też 18-letnia Zofia Braun. Ba, zajęła 19. miejsce, co dało jej prawo startu na najbliższych igrzyskach. Z biletu nie cieszyła się jednak długo. Polka została zdyskwalifikowana za zajechanie toru rywalce. Na debiut w imprezie czterolecia będzie więc musiała poczekać. Mimo pecha Braun polscy kibice mają powody do radości. Z Norwegii znów napłynęły znakomite wieści. Te dotyczą Damiana Żurka. 

Damian Żurek ze srebrnym medalem. Do złota zabrakło naprawdę niewiele...

W niedzielę Żurek stanął do rywalizacji na 500 m. Ścigał się bezpośrednio z liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Jordanem Stolzem. Panowie szli łeb w łeb i to niemal dosłownie. Na metę wpadli właściwie równocześnie. Ostatecznie Polak zajął drugą lokatę i wywalczył srebrny medal. O ile przegrał z rywalem? O ledwie... 0,001 s. Potrzebny był nawet fotofinisz.

- Co za bliski finisz! Co za piękny wyścig w wykonaniu polskiego panczenisty! Co za zacięta walka na ostatnim odcinku pomiędzy tymi dwoma panami! Co za cudowny wyścig właśnie obejrzeliśmy! - ekscytowali się komentatorzy, a zachwytom nie było końca. 

Życiowa forma Żurka

To już trzeci medal dla Żurka w ten weekend. Złota wywalczyć mu się nie udało. Zgarnął za to brąz i dwa srebra. Pierwszy z krążków zdobył w piątek na dystansie 500 m. Z kolei jeden ze srebrnych medali w sobotę na dystansie 1000 m. I widać, że choć nie zgarnął krążka z tego najcenniejszego kruszcu, to był z siebie bardzo zadowolony. I słusznie. To jedna z naszych największych nadziei medalowych na igrzyska olimpijskie. "Damian Żurek ponownie udowodnił, że jest w życiowej formie" - ocenił już w połowie listopada 2025 Szymon Szczepanik ze Sport.pl.

Dzięki srebrnemu medalowi z niedzieli Polak awansował w klasyfikacji generalnej. Znajduje się za plecami lidera. Wpływ na jego skok w "generalce" miała też absencja dotychczasowego wicelidera Jenninga de Boo. Żurek to utytułowany polski panczenista. Na koncie ma m.in. brąz mistrzostw świata z Cagliary z 2024 roku czy mistrzostwo Europy w sprincie drużynowym również z poprzedniego roku z Heerenveen. 

