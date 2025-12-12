Nie do wiary, co zrobiła Vonn po 5 latach przerwy! Świątek od razu zareagowała

Lindsey Vonn to niekwestionowana legenda narciarstwa alpejskiego. Amerykanka zdobyła trzy medale igrzysk olimpijskich (w tym złoto w Vancouver, w 2010 r.), sporo medali mistrzostw świata, cztery Kryształowe Kule i mnóstwo Małych Kryształowych Kul w zjeździe czy supergigancie. Ostatnio Vonn wróciła do rywalizacji i po długim czasie wygrała kolejne zawody w Pucharze Świata.

Świątek zareagowała na wyczyn Vonn w Pucharze Świata. "WOW"

W piątek odbyły się zawody Pucharu Świata w St. Moritz w zjeździe. Znakomicie w nich wypadła Vonn, która wygrała rywalizację z czasem 1:29.63 i wyprzedziła rywalki o ponad sekundę. Zawody w St. Moritz oglądała Iga Świątek, która opublikowała zdjęcie na InstaStories z dopiskiem "że co, Lindsey? WOW".

Vonn okazała się lepsza w St. Moritz od Austriaczki Mirjam Puchner czy od Włoszki Sofii Goggia. To było 83. zwycięstwo Vonn w karierze w Pucharze Świata i pierwsze od marca 2018 r. Warto dodać, że Vonn ma już 41 lat, więc została najstarszą zawodniczką ze zwycięstwem w zawodach Pucharu Świata.

Po raz ostatni Vonn triumfowała podczas zawodów w szwedzkim Are. To był sezon 17/18, w którym Vonn wygrała pięć konkursów i zajęła dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc blisko 1000 punktów do Mikaeli Shiffrin.

Vonn jest inspiracją dla Świątek. "Może chce być częścią zespołu"

Warto przypomnieć, że w 2019 r. Vonn była zmuszona zakończyć karierę w związku z licznymi kontuzjami. W listopadzie zeszłego roku Vonn ogłosiła wznowienie kariery, ale nie deklarowała, czy na pewno wystąpi podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

- Nie chcę wybiegać zbyt daleko myślami, bo mam parę hopek do przeskoczenia. Oczywiście, nie robiłabym tego, gdybym nie liczyła na to, że będę rywalizować. Mam aspiracje. Kocham zjeżdżać szybko. Jak szybko będę w stanie to robić? Tego nie wiem. Nie zamierzam jednak postawić się w pozycji, w której zawiodę. Nie wiem, co przyniesie czas, który pozostał do igrzysk. Nie mogę zatem powiedzieć, czy to możliwe - tłumaczyła Vonn w wywiadzie.

Vonn i Świątek wzajemnie się wspierają od wielu miesięcy. Relacja Polki i Amerykanki jest szeroko znana w świecie sportu, a panie miały okazję kilkukrotnie się spotkać.

- Wzoruję się na niej. To znaczy, szczerze mówiąc, nie miałam wielu sportowców, których śledziłam, ale ona była jednym z nich, kiedy jeździła na nartach. Przeczytałam też jej biografię i znalazłam w niej ogromną inspirację. Spotkałyśmy się już kilka razy i zawsze rozmawiamy dłużej niż zwykle. Dała mi kilka wskazówek, więc może chce być częścią zespołu - opowiadała Świątek w jednej z rozmów.