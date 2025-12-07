Życiowy sukces Polaka! Czegoś takiego nie widzieliśmy przez prawie 15 lat

Bieżący sezon Pucharu Świata w biathlonie nie zaczął się dla Guńki dobrze. Polak środę 3 grudnia w biegu indywidualnym w Oestersund zajął wręcz fatalne 97. miejsce, co zawdzięczał przede wszystkim koszmarnemu strzelaniu (7 pudeł). Na szczęście szybko okazało się, że wicemistrz świata juniorów z 2023 i 2024 roku miał wówczas ewidentnie naprawdę zły dzień, a to, co zobaczyliśmy, nie oddaje w pełni jego formy.

Świetny weekend dla polskiego biathlonu!

W sobotniej rywalizacji w sprincie było o niebo lepiej. Guńka pomylił się tylko raz na strzelnicy, pobiegł znacznie szybciej, co zaowocowało najlepszym w karierze 23. miejscem. Ogólnie piątek (5.12) oraz sobota (Mikołajki) to były naprawdę udane dni dla Polaków w Szwecji, bo dzień przed sukcesem Guńki życiówkę w sprincie wykręciła Joanna Jakieła, zajmując rewelacyjne 6. miejsce. Wracając do Jana, apetyty urosły i liczyliśmy, że w biegu pościgowym przy dobrym strzelaniu może nawet dogonić oraz przegonić kilku rywali. Rzeczywistość okazała się słodka.

Najlepszy wynik od czasów Sikory!

Guńka w niedzielę zaprezentował zdecydowanie najwyższą formę ze wszystkich dni, w jakich startował w Oestersund. Pobiegł naprawdę imponująco, bo miał 15. czas biegu netto w całej stawce. W połączeniu z bardzo dobrym strzelaniem, pomylił się bowiem tylko raz na dwadzieścia prób, awansował aż o sześć pozycji i zakończył rywalizację biegu pościgowego na 17. miejscu. To kolejny rekord życiowy 23-latka, ale na tym "historyczność" tego rezultatu się nie kończy.

Jak odnotował specjalista od biathlonu Sebastian Krystek, jego wynik to najlepsze indywidualne miejsce reprezentanta Polski w męskim biathlonie od 13 lutego 2011 roku. Ponad 14 lat temu Tomasz Sikora zajął drugie miejsce w Fort Kent. Co więcej, Guńka awansował w klasyfikacji generalnej PŚ na 23. miejscu. Po raz ostatni na tym etapie sezonu wyżej był również Sikora (18. w sezonie 2010/11). To doskonały prognostyk przed kolejnymi zawodami, a te już w dniach 12-14 grudnia w austriackim Hochfilzen. Zobaczymy tam sprint, bieg pościgowy oraz sztafetę (zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn).

