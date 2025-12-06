Trzeci wynik w historii! Największa nadzieja Polski na medal IO zachwyca

23-latek, który był uznawany za jeden z największych rosyjskich talentów, w sierpniu tego roku otrzymał polskie obywatelstwo od prezydenta Karola Nawrockiego. "[W Rosji] Pisali o mnie w złym świetle i padało sporo słów, których nigdy nie powiedziałem. Twierdzili, że zdradziłem Rosję i się sprzedałem. Kiedy to o mnie napisali, to tylko sobie pomyślałem: "Dlaczego ja mam mówić o nich coś dobrego?" - mówił Semirunnij w dużej rozmowie dla Sport.pl.

Rekord Polski pobity aż o 23 sekundy!

W sobotni poranek Semirunnij wystartował w dywizji B biegu na 10 000 metrów Pucharu Świata w Heerenveen. Dobitnie udowodnił jednak, że jego miejsce jest wśród najlepszych. Uzyskał bowiem fenomenalny czas 12:28.05. Dla porównania, drugi Bart Swings z Belgii wpadł na metę aż 16,7 sekundy po reprezentancie Polski.

To jeszcze nie wszystko. Semirunnij aż o 23 sekundy poprawił dotychczasowy rekord Polski na dystansie 10 000 metrów. Jakby tego było mało, ustanowił też rekord toru w Heerenveen (a to ogromny wyczyn w zakochanej w łyżwiarstwie szybkim Holandii), a jego czas jest trzecim najlepszym w historii tej dyscypliny.

Dobre informacje na tym się nie kończą. Zgodnie z regulaminem zawodów, Semirunnij może w sobotę uzyskać bezpośredni awans na zimowe igrzyska olimpijskie do Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo. By do tego doszło, jego czas musi znaleźć się w najlepszej trójce zawodów tego Pucharu Świata, wliczając w nie także występ panczenistów z Dywizji A. Ten bieg odbędzie się o godzinie 14:15 polskiego czasu.