To już pewne, Małysz kontra Ahonen! Wracają

Po sukcesie pierwszej edycji Red Bull Skoki w Punkt, jedyny w swoim rodzaju konkurs znów zwieńczy zimowy sezon. Kilka dni po finale Pucharu Świata w Planicy, w środę 1 kwietnia, czołowi skoczkowie pod wodzą swoich kapitanów zmierzą się na Wielkiej Krokwi w świetle jupiterów. Zasady takie same jak przed rokiem: bez not za styl, bez punktów za wiatr i belkę startową, liczy się tylko odległość, a wygrywa ta ekipa, która osiągnie lub będzie najbliżej celu, czyli 1000 metrów po zsumowaniu wszystkich odległości.

– Pierwszego kwietnia wracamy z zawodami Red Bull Skoki w Punkt i to nie jest żart! Już teraz zapraszam wszystkich na Wielką Krokiew, rezerwujcie termin w kalendarzu. Skoki na celność to emocje i super zabawa. Dla kapitanów, skoczków i kibiców. A szczególnie dla mnie. – śmieje się Adam Małysz.

Podobnie jak w tym roku, do rywalizacji stanie pięć drużyn prowadzonych przez gospodarza wydarzenia, czyli Adama Małysza oraz jego wielkich rywali: Martina Schmitta, Andreasa Goldbergera, Thomasa Morgensterna, a także Fina, Janne Ahonena. W przeciwieństwie do pozostałych kapitanów, pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni po raz pierwszy weźmie udział Red Bull Skoki w Punkt.

– Format jest ciekawy i zabawny. Nie mam doświadczenia z pierwszej edycji, ale mam pomysł na te zawody i wiem, że będziemy się świetnie bawić w Zakopanem. Nie mogę się doczekać spotkania z resztą kapitanów oraz wszystkimi skoczkami – komentuje Janne Ahonen.

Na Wielkiej Krokwi zaprezentuje się światowa czołówka skoczków narciarskich. W pierwszej edycji kibice mogli podziwiać próby m.in. Ryoyu Kobayashiego, Daniela Tschofeniga, Andreasa Wellingera, Anze Laniska czy Domena Prevca oraz Polaków na czele z Pawłem Wąskiem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą. Lista zawodników drugiej edycji zostanie ogłoszona w styczniu.

Ozdobą 1. edycji Red Bull Skoki w Punkt był lot Prevca, który ustanowił nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi, szybując na odległość 150,5 metra. Walka o zwycięstwa trwała do ostatniego skoku. Aż dwie drużyny, prowadzone przez Martina Schmitta oraz Andreasa Goldberga, wycelowały dokładnie w 1000 metrów, a o zwycięstwie decydował... wcześniejszy konkurs kapitanów, w którym lepszy był Schmitt. Ostatecznie cztery czołowe drużyny dzieliło zaledwie 1,5 metra!

Druga edycja Red Bull Skoki w Punkt odbędzie się w środę 1 kwietnia. Bilety są już dostępne w sprzedaży internetowej w cenie od 79 (ograniczone ilościowo) do 149 złotych. Oprócz rywalizacji czołowych zawodników świata na kibiców czeka m.in. specjalna sesja autografowa z bohaterami wydarzenia. Szczegółowe informacje znajdują się na redbull.pl/skoki.

Wydarzenie wspierają: Volkswagen Samochody Dostawcze, Garmin oraz Varta.