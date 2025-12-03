Zdradził kolejne zagraniczne plany Nawrockiego. "Ściśle chroniony apartament"

W lutym 2022 roku były prezydent Polski - Andrzej Duda przebywał przez trzy dni w Chinach w związku z otwarciem XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W trakcie wizyty Duda spotkał się z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Były prezydent kibicował też polskim zawodnikom. Osobiście pogratulował brązowemu medaliście na skoczni normalnej - Dawidowi Kubackiemu. - Jesteśmy bardzo zadowoleni i z całemu serca gratulujemy Kubackiemu. Powiedziałem mu: "Panie Dawidzie, jestem dumny, że mogę po raz kolejny uścisnąć pana dłoń na podium" - przyznał Duda.

Kolejna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego

W lutym przyszłego roku odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, którego gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d’Ampezzo. Wszystko wskazuje na to, że będzie też na nich obecny prezydent Polski - Karol Nawrocki, który lubi sport. Był widziany na ostatnich meczach Lechii Gdańsk czy piłkarskiej reprezentacji Polski.

- Nie jedzie tam na urlop. Rozmawialiśmy z panem prezydentem i jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To niesamowite. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik Andrzej Duda, przyjeżdża choćby na jeden dzień - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Gdzie będzie mieszkał Karol Nawrocki?

- To jest ściśle chroniony apartament. Są wymogi MKOI-u dla głów państwa. Jest on już zarezerwowany. Rozmawialiśmy i jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo obecnie dzieją się różne rzeczy wokół Polski w tematach geopolitycznych, to mamy już termin - dodał Piesiewicz.

Dostał on też pytanie, na jaki wynik Polaków liczy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.

- Jeżeli byłyby trzy medale, byłoby dobrze. Chciałbym każdy kolor medali: złoty, srebrny i brązowy. Wierzę bardzo mocno w medale w takich dyscyplinach jak: short track, łyżwiarstwo szybkie, skoki czy snowboard. Wierzę w naszego wielkiego mistrza Kamila Stocha, który udowadnia, że potrafi skupić się i zrobić wszystko, by na najważniejszej imprezie zdobyć złoty medal. Trzymam kciuki, by młodsi dobrze wypadli na igrzyskach - dodał Piesiewicz.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczną się 6 lutego 2026 roku i potrwają do 22 lutego. Na poprzednich igrzyskach w Pekinie Polska zdobyła tylko jeden medal (Dawid Kubacki).

Jeden krążek więcej Biało-Czerwoni wywalczyli w 2018 roku na igrzyskach w Pjongczang (Korea Południowa). Wtedy złoty medal na dużej skoczni zdobył Kamil Stoch, a brązowy drużyna polskich skoczków (w składzie: Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki).