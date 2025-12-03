Powrót na stronę główną
Zdradził kolejne zagraniczne plany Nawrockiego. "Ściśle chroniony apartament"
Coraz bliżej rozpoczęcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Być może wybierze się na nie Karol Nawrocki, prezydent Polski. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zdradził, gdzie Nawrocki miałby zamieszkać we Włoszech.
Karol Nawrocki
Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

W lutym 2022 roku były prezydent Polski - Andrzej Duda przebywał przez trzy dni w Chinach w związku z otwarciem XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W trakcie wizyty Duda spotkał się z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Były prezydent kibicował też polskim zawodnikom. Osobiście pogratulował brązowemu medaliście na skoczni normalnej - Dawidowi Kubackiemu. - Jesteśmy bardzo zadowoleni i z całemu serca gratulujemy Kubackiemu. Powiedziałem mu: "Panie Dawidzie, jestem dumny, że mogę po raz kolejny uścisnąć pana dłoń na podium" - przyznał Duda. 

Kolejna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego 

W lutym przyszłego roku odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, którego gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d’Ampezzo. Wszystko wskazuje na to, że będzie też na nich obecny prezydent Polski - Karol Nawrocki, który lubi sport. Był widziany na ostatnich meczach Lechii Gdańsk czy piłkarskiej reprezentacji Polski. 

- Nie jedzie tam na urlop. Rozmawialiśmy z panem prezydentem i jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To niesamowite. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik Andrzej Duda, przyjeżdża choćby na jeden dzień - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Gdzie będzie mieszkał Karol Nawrocki? 

- To jest ściśle chroniony apartament. Są wymogi MKOI-u dla głów państwa. Jest on już zarezerwowany. Rozmawialiśmy i jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo obecnie dzieją się różne rzeczy wokół Polski w tematach geopolitycznych, to mamy już termin - dodał Piesiewicz. 

Dostał on też pytanie, na jaki wynik Polaków liczy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. 

- Jeżeli byłyby trzy medale, byłoby dobrze. Chciałbym każdy kolor medali: złoty, srebrny i brązowy. Wierzę bardzo mocno w medale w takich dyscyplinach jak: short track, łyżwiarstwo szybkie, skoki czy snowboard. Wierzę w naszego wielkiego mistrza Kamila Stocha, który udowadnia, że potrafi skupić się i zrobić wszystko, by na najważniejszej imprezie zdobyć złoty medal. Trzymam kciuki, by młodsi dobrze wypadli na igrzyskach - dodał Piesiewicz. 

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczną się 6 lutego 2026 roku i potrwają do 22 lutego. Na poprzednich igrzyskach w Pekinie Polska zdobyła tylko jeden medal (Dawid Kubacki).

Jeden krążek więcej Biało-Czerwoni wywalczyli w 2018 roku na igrzyskach w Pjongczang (Korea Południowa). Wtedy złoty medal na dużej skoczni zdobył Kamil Stoch, a brązowy drużyna polskich skoczków (w składzie: Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki). 

