Jest reakcja najważniejszych władz na wyrok trybunału ws. Rosji

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie będą mogli wystąpić podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, które odbędą się w lutym przyszłego roku. FIS postanowił podtrzymać zawieszenie, natomiast sprawa została zgłoszona do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Apelacja przyniosła skutek, ponieważ CAS finalnie stanął po stronie Rosjan. Wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) stanął po stronie sportowców z Rosji i Białorusi.

Tak FIS zareagował na wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. "Potwierdzamy"

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) wydała oświadczenie, w którym zareagowała na ostatni wyrok CAS.

"CAS częściowo uwzględnił apelacje złożone przez Rosyjski Związek Narciarski, Białoruski Związek Narciarski i grupę sportowców z obu krajów przeciwko decyzji o nieułatwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych w zawodach kwalifikacyjnych do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich. FIS potwierdził decyzję CAS" - czytamy. Organizacja poprosiła sportowców ubiegających się o status zawodników neutralnych o kontakt mailowy.

Aby otrzymać status sportowca neutralnego, Rosjanie i Białorusini muszą udowodnić, że nie popierają wojny w Ukrainie, reżimu Władimira Putina, a także nie mają powiązań z armią rosyjską bądź białoruską.

Rosjanie wrócą do Pucharu Świata? "Stanowisko będzie wspólne"

Z informacji norweskiego dziennika "VG" wynika, że Rosjanie i Białorusini zgłosili zaledwie 17 sportowców, którzy spełniają kryteria o neutralności. Wśród nich jest jeden skoczek - to Danił Sadriejew, czyli srebrny medalista olimpijski z Pekinu w mikście. Czy Rosjanin wystąpi w najbliższych zawodach Pucharu Świata?

- Osobiście sam nie chcę komentować tej decyzji. Jako dyscyplina będziemy postępować zgodnie z wytycznymi FIS. Na razie musimy poczekać, jakie zalecenia dostaniemy od szefów FIS. Zakładam, że stanowisko Światowej Federacji Narciarskiej będzie wspólne dla wszystkich dyscyplin - ogłosił Sandro Pertile, szef Pucharu Świata w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

