Puchar Świata w Ruce nie przebiega bez komplikacji. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych (bardzo silny wiatr) w piątek 28 listopada najpierw zostały przerwane treningi, a następnie odwołane kwalifikacje. Problem w tym, że niewiele zapowiada poprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski. Nowy trener wyznaczył jasny cel

Zawody Pucharu Świata w Ruce zagrożone? Fatalne wieści ze skoczni narciarskiej

Z podobnych przyczyn odwoływano już czwartkowe zawody kombinacji norweskiej. Również i w sobotę zabrakło szczęścia, a bardziej odpowiednich warunków. "Konkursowa seria kombinatorów norweskich odwołana po kilku skokach" - napisał dziennikarz Dominik Formella o godz. 10:53 w serwisie X. "Trening skoczków o 12:00 czasu polskiego" - dodał.

Sprawdź również: Polki sprawiły najpiękniejszą sensację! Historia wydarzyła się na naszych oczach

W tej sytuacji bardzo trudno cokolwiek zaplanować. Po piątkowych turbulencjach organizatorzy i tak już mają duży ból głowy z harmonogramem, a kolejne opóźnienia storpedowałyby rywalizację. Pozostaje czekać na decyzje i oficjalne komunikaty w tej sprawie.

Skoki narciarskie. Puchar Świata w Ruce - plan sobotnich zawodów (godziny czasu polskiego)

12:00 - trening

13:20 - kwalifikacje

15:05 - konkurs indywidualny

W sobotnim treningu oraz kwalifikacjach ma wziąć udział sześciu reprezentantów Polski: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU