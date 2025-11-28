To pewne. Ci Rosjanie wystąpią na igrzyskach

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę, sportowcy z tego kraju (a także wspierającej działania agresorów Białorusi) zostali zawieszeni w startach w większości międzynarodowych imprez. W ostatnim czasie coraz częściej otrzymują jednak zielone światło. Przykładowo - Rosjanie byli obecni na tegorocznych mistrzostwach świata w pływaniu, z których nawet przywieźli osiem medali.

Zawodnicy z Rosji i Białorusi wystąpią na ZIO? Trzy nazwiska

Możliwość startu Rosjan i Białorusinów wprowadził też MKOl. Na przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się Mediolanie i Cortinie d‘Ampezzo, będą obowiązywać te same zasady co w poprzednim roku w Paryżu. Po pierwsze, sportowcy z Rosji oraz Białorusi będą startować pod neutralną flagą i nie usłyszą hymnów narodowych na ceremoniach medalowych. A po drugie, zanim jeszcze polecą do Włoszech, będą musieli udowodnić, że nie są związani z wojskiem ani innymi służbami oraz nie wspierają wojny w Ukrainie.

Na końcu pozostaje jeszcze sprawa niezależna od MKOl. Rosjanie oraz Białorusini muszą przejść przez te same kwalifikacje co reprezentanci innych krajów - a do tego konieczne jest dopuszczenie ich do startów przez sportowe federacje. FiS, czyli Międzynarodowa Federacja Narciarska (odpowiadająca m.in. za skoki narciarskie), do dzisiaj nie dała reprezentantom "Sbornej" zielonego światła, stąd tych na pewno zabraknie na zimowych igrzyskach we Włoszech.

Inaczej postąpiła Międzynarodowa Unia Łyżwiarska - ISU. W czwartek dowiedzieliśmy się, że kwalifikację olimpijską otrzymało dwóch Rosjan - Piotr Gumennik i Adielija Petrosian, a także Białorusinka Wiktorija Safonowa. To łyżwiarze figurowi, występujący w rywalizacji solistów. Jeśli w najbliższym czasie nie pojawią się żadne przeszkody (na przykład dowód wspierania przez nich działań militarnych ich krajów), to już w wkrótce pojawią się na wielkiej sportowej scenie.

Zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026.