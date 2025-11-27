Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2030 roku odbędą się we Francji. Będzie to czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana w tym kraju. Wcześniej gospodarzami były: Chamonix w 1924 roku, Grenoble (1968) i Albertville (1992).

Media: Wielkie zmiany na Igrzyskach. To już pewne

Francuski prestiżowy dziennik "L'Equipe" poinformował, że Komitet Olimpijski praktycznie już zatwierdził, że w ZIO w 2030 roku będzie pięć nowych dyscyplin: Freeride, kolarstwo górskie, kolarstwo przełajowe, biegi terenowe oraz kolarstwo gravelove. Ta ostatnia dyscyplina to połączenie sportu szosowego i górskiego, polegające na jeździe rowerem po zróżnicowanych nawierzchniach (asfalt, szuter i leśne ścieżki). Natomiast freeride to zjazd ze szlaków przy pomocy specjalnego, przystosowanego do tego roweru.

"Jak donosi L'Equipe Komitet Olimpijski zatwierdził zmiany dyscyplin podczas ZIO w Alpach Francuskich 2030. Do programu mają zostać dołączone: Freeride, Kolarstwo górskie, Kolarstwo przełajowe, Biegi terenowe, Kolarstwo gravelove. Decyzja ma być ogłoszona na początku nowego roku (planowano na grudzień 2025). Cieszy potencjalne dołączenie freeridu, gdyż to dość ciekawa dyscyplina z polskimi sukcesami ostatnio. Jednak wszystkie odmiany kolarstwa oraz biegi terenowe dość mocno kontrowersyjne. Oczywiście są to informacje niepotwierdzone i więcej będziemy wiedzieć w następnym roku" - napisał w serwisie X SportowyRytmDnia.

Francuskie media są podekscytowane zwłaszcza ewentualnym dołączeniem freeridu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

„To ekscytujące": freeride, ekscytująca dyscyplina, która ma szansę zostać włączona do programu igrzysk olimpijskich w 2030 roku" - to tytuł z "L'Equipe".

"Ta dyscyplina jest bardzo wiarygodnym kandydatem do dołączenia do dodatkowych dyscyplin Igrzysk Olimpijskich w Alpach Francuskich w 2030 roku. I z pewnością cieszyłaby się popularnością. Międzynarodowa Federacja Narciarska, MKOl i COJOP wspólnie twierdzą, że uwzględnienie freeride'u to bardzo dobry pomysł – stwierdził Nicolas Hale-Woods, szef Freeride World Tour, który zajmuje się tym tematem od 15 lat, ale mimo wielu pozytywnych sygnałów w ostatnich tygodniach chce zachować ostrożność" - czytamy.

- Jesteśmy optymistami. Stwierdzenie, że jesteśmy na dobrej drodzy, może być nieco przedwczesne. To równanie z wieloma niewiadomymi. Decyzje podejmuje wielu interesariuszy - przyznał Hale-Woods.

