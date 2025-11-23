Historyczny sukces Polaków! Tylko spójrz, co zrobili w ostatniej próbie

W sobotę 22 listopada rozpoczęły się mistrzostwa Europy w Curlingu. W tej imprezie biorą udział reprezentanci Polski, dla których to druga taka impreza w dywizji A historii i pierwsza od siedmiu lat, odkąd spadliśmy do dywizji B. W 2018 roku zajęliśmy ostatnie 10 miejsce na ME.

Polacy walczą na ME w Curlingu

Warto przypomnieć, że w 2024 roku sięgnęliśmy po wicemistrzostwo europy dywizji B. Ponadto serwis sportsinwinter.pl zauważa, że z powodu "nieprawidłowości w Polskim Związku Curlingu" Biało-Czerwoni byli wykluczeni przez jakiś czas z rywalizacji międzynarodowej. Ponadto związek został rozwiązany z powodu nadużyć.

W pierwszym meczu Biało-Czerwoni pokonali Duńczyków 7:4. Jak relacjonował sportsinwinter.pl, skuteczni tego dnia byli Marcin Ciemiński i Krzysztof Domin ze skutecznością 87 proc. i 86 proc.

Polacy pokonali brązowych medalistów ME. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej akcji

W drugim meczu na Polaków czekało jeszcze trudniejsze zadanie. Biało-Czerwoni mierzyli się z Norwegami, czyli z brązowymi medalistami ubiegłorocznych ME. Rywalizacja była bardzo zacięta i emocjonująca.

Nasi rywale prowadzili 5:3, ale udało nam się doprowadzić do remisu 8:8. W ostatniej akcji Konrad Stych, który miał w tym meczu 80 proc. skuteczności, dał nam punkt i zwycięstwo 9:8.

Mistrzostwa Europy w Curlingu potrwają od 22 do 29 listopada 2025 roku. Rywalizacja odbywa się w Finlandii. W zmaganiach bierze udział 10 drużyn. Tylko osiem z nich utrzyma się w Dywizji A, a dwie pozostałe spadną do dywizji B. Ponadto osiem drużyn uzyska awans na mistrzostwa świata, w których jeszcze nie braliśmy udziału.

