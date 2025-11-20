Finlandia nie wpuści młodej Rosjanki. Sami ją zaprosili

Samodelkina urodziła się 18 lutego 2007 roku w Moskwie, ale jej matka pochodzi z Kazachstanu. Jako reprezentantka Rosji ostatnie lata spędziła trenując pod okiem Jewgienija Pluszczenki, czyli jednego z najwybitniejszych łyżwiarzy figurowych w historii. W maju 2024 roku zdecydowała, że będzie reprezentować kraj swojej rodzicielki.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Nie wystąpi w Finlandii, wszystko przez kłopoty z wizą

Jako reprezentantka Kazachstanu Samodelkina osiągała już sukcesy na arenie międzynarodowej. W ubiegłym roku zajęła drugie miejsca w Denis Ten Memorial Challenge oraz Tallinn Trophy. Zdobyła też brązowy medal na podczas tegorocznej Uniwersjady. Z kolei w listopadzie wywalczyła srebro w NHK Trophy, zawodów zaliczanych do cyklu Grand Prix. Był to pierwszy w historii Kazachstanu medal na imprezie tej rangi zdobyty przez kobietę.

Jest już pewne, że utalentowana osiemnastolatka nie powtórzy tej sztuki podczas Pucharu Finlandii, który przypada na dni 21-23 listopada. Jak poinformował portal aif.ru, łyżwiarka otrzymała zaproszenie na te zawody, ale na przeszkodzie stanęły problemy z uzyskaniem wizy.

Puchar Finlandii to przedostatni turniej Grand Prix w sezonie 2025/2026. Po nim nastąpi wielkie zwieńczenie cyklu - Finał Grand Prix, który odbędzie się w dniach 5-8 grudnia w japońskiej Nagoi. Pocieszeniem dla Samodelkiny może być fakt, że nie powinna mieć problemów z uzyskaniem prawa wjazdu do Kraju Kwitnącej Wiśni. W końcu NHK Trophy, podczas którego w listopadzie stanęła na podium, także odbywało się w tym państwie.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU