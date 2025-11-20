Olimpijczyk poszukiwany listem gończym. "Współczesna wersja Pablo Escobara"

Ryan Wedding od dłuższego czasu jest na celowniku amerykańskich i kanadyjskich służb. W 2024 r. prokuratorzy publicznie powiedzieli o zarzutach wobec byłego snowboardzisty. - Były olimpijczyk, który został baronem narkotykowym, jest teraz oskarżony o kierowanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się handlem kokainą i morderstwami, w tym niewinnych obywateli - mówił Martin Estrada, prokurator w Centralnym Dystrykcie Kalifornii, cytowany przez "New York Timesa". Kanadyjczyk ma przewodzić grupie, która kontroluje znaczną część importu kokainy do Kanady przez USA. Jego gang ma należeć do jednego z najgroźniejszych na świecie i generować ogromne zyski z działalności przestępczej, ponad miliard dolarów rocznie.

Były olimpijczyk baronem narkotykowym. Zlecił zabicie świadka

Dotychczas służby w Ameryce Północnej podejrzewały, że Wedding ukrywa się w Meksyku, ale do dziś nie udało się go złapać. Nowy trop mogą dać wieści o tym, że Kanadyjczyk zlecił zabicie niewygodnego dla siebie świadka ws. przywództwa w gangu narkotykowym. Sprawę opisują m.in. brytyjska stacja BBC, australijska ABC i norweski "Dagbladet".

Do zabójstwa świadka doszło w jednej z restauracji w Medellin w Kolumbii na początku tego roku. Gang musiał zatem wiedzieć, że świadek będzie przesłuchiwany przez FBI i pozbyli się go, zanim doszło do spotkania ze śledczymi. W związku z tym służby podejrzewają, że Wedding może ukrywać się w Ameryce Południowej.

Jak podaje "Dagbladet", aresztowano już prawnika Weddinga. Według doniesień to on miał doradzić Kanadyjczykowi zabójstwo świata.

- Idziemy po ciebie. Znajdziemy cię i poniesiesz odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Niezależnie od tego, czy jesteś ulicznym dilerem narkotyków, czy międzynarodowym baronem narkotykowym, dopadniemy cię - powiedziała prokurator generalna USA Pam Bondi.

FBI porównuje Weddinga do Pablo Escobara, jednego z największych szefów karteli narkotykowych w historii. - Nie lekceważcie go! Ryan Wedding to taka współczesna wersja Pablo Escobara - stwierdził Kash Patel, dyrektor FBI.

Ryan Wedding ma już postawione zarzuty usiłowania zabójstwa, wywierania nacisku na świadków, prania pieniędzy, dowodzenia zorganizowaną grupą przestępczą i szeroko zakrojonego handlu narkotykami. Departament Stanu USA wyznaczył za informację, które pomogą zatrzymać i skazać Weddinga, wynosi ona aż 15 mln dolarów. Za informacje o osobach powiązanych z Weddingiem Stany Zjednoczone oferują nagrody do 3 mln dol.

