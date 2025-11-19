Słynna rywalka Kowalczyk nie wytrzymała. Oto co zrobili Szwedzi

W ubiegłym tygodniu norweski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny "NRK" poinformował, że sportowcy startujący w igrzyskach olimpijskich i innych ważnych imprezach stosowali tabletki odchudzające. Robili to, by poprawić swoje wyniki.

Rywalka Justyny Kowalczyk-Tekieli mówi wprost

Na taką wiadomość dość mocno zareagowała Norweżka Therese Johaug, była biegaczka narciarska, wielka rywalka Justyny Kowalczyk-Tekieli.

- To szaleństwo. Wkurzyłam się bardzo. Smutno mi, gdy słyszę, że sportowcy zaczynają sięgać po tabletki odchudzające, by poprawić swoje wyniki. To bardzo zły sygnał, zwłaszcza dla młodszych sportowców i osób uprawiających dyscypliny, w których zaburzenia odżywiania są już powszechne i stanowią problem. Te leki należy stosować, jak naprawdę trzeba, a nie w celu poprawy wyników - powiedziała Johaug w rozmowie z "NRK".

Niedawno poinformowano, że reprezentacja Szwecji w narciarstwie biegowym nawiązała współpracę z firmą Novo Nordisk (duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne), stojącą za marką Ozempic. Jest to lek na cukrzycę, który może prowadzić do utraty wagi poprzez hamowanie apetytu i zmniejszenie spożycia kalorii.

37-letnia Johaug twierdzi, że nigdy nie chciałaby, by Novo Nordisk był jej sponsorem.

- Ludzie powinni móc robić to, na co mają ochotę i kierować się własnymi wyborami, ale ja nigdy nie mogłabym mieć takiego logo na piersi. To jest sprzeczne ze wszystkimi moimi wartościami. Kiedy masz firmę jako sponsora, promujesz jej produkty, a kiedy jesteś w reprezentacji i wzorem do naśladowania dla młodszych sportowców, to jest to całkowicie nie w porządku - dodała.

Johaug uważa, że do takiej współpracy nie dojdzie z reprezentacją Norwegii.

- Znam Norweski Związek Narciarski i nie sądzę, by taka współpraca kiedykolwiek stała się tematem dyskusji. Norwegia od dawna przoduje w kwestii certyfikatów zdrowotnych i działań na rzecz zdrowszego sportu - przyznała.

Johaug to sześciokrotna medalistka olimpijska, 23-krotna medalistka mistrzostw świata i trzykrotna triumfatorka Pucharu Świata. W marcu 2022 roku zakończyła karierę, ale wznowiła ją dwa lata później i wzięła udział w tegorocznych mistrzostwach świata w Trondheim. Zdobyła na nich aż trzy medale (srebrne na 10 km techniką klasyczną i w sztafecie oraz brąz na 50 km stylem dowolnym).

Po mistrzostwach świata poinformowała, że kończy karierę, bo spodziewa się drugiego dziecka.