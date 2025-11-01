Kowalczyk-Tekieli opublikowała wzruszające nagranie. Tak upamiętniła męża

W maju 2023 roku w szwajcarskich górach zginął Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli. Nie dziwi, że wybitna przed laty biegaczka wraca często myślami do swojego partnera. To dzięki niemu odnalazła wielkie szczęście w życiu prywatnym. Para pobrała się w 2020 roku i doczekała się syna Hugo.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała wzruszające nagranie

1 listopada obchodzimy w Polsce dzień Wszystkich Świętych. W mediach społecznościowych Kowalczyk-Tekieli opublikowała archiwalne nagranie z mężem, który przytula ich pociechę. W opisie dodała dwie emotikony - czerwonego i czarnego serduszka oraz hasztag - Święto Zmarłych.

W przeszłości Kowalczyk-Tekieli powiedziała w jednym z wywiadów, jak stara sobie radzić ze stratą męża. Mocno pomagają jej góry. To właśnie partner życiowy zaraził ją pasją do chodzenia po górach.

- Na szczęście znam w Tatrach takie miejsca, gdzie nie ma dużo ludzi - powiedziała w jednym z odcinków "W to mi grań" na kanale Tatrzańskiego Parku Narodowego na platformie YouTube.

- Mogłam popłakać na głos, mogłam się wydrzeć, mogłam się tak zmęczyć, żeby być w transie. Biegłam, na ile dałam radę - dodała.

Oto sukcesy Justyny Kowalczyk-Tekieli

Justyna Kowalczyk-Tekieli w trakcie kariery sportowej wywalczyła m.in. pięć medali olimpijskich w biegach narciarskich (dwa złote, srebrny i dwa brązowe), osiem krążków mistrzostw świata (dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe). Ponadto czterokrotnie wygrywała klasyfikację generalną Pucharu Świata.

Do historii przeszło również to, że jest jedyną osobą, która pięć razy z rzędu wygrywała plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski. Miało to miejsce w latach 2009-2013.