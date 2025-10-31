Niedawno Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zagłosowała "przeciwko umożliwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych (AIN) w kwalifikacjach FIS do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie" - poinformowano w komunikacie z 21 października. To wywołało szok w kraju Władimira Putina i zaczęto obwiniać m.in. Norwegię, która otwarcie sprzeciwiała się startom tamtejszych sportowców.

Rosyjski trener reaguje na słowa dot. IO. Porównał swój kraj do Korei Północnej

Głośno na ten temat wypowiedział się m.in. Jeff Monson - gwiazda MMA i urodzony w USA rosyjski parlamentarzysta. Jego zdaniem to wina także USA, która ma sprawować kontrolę nad MKOl-em, co jest "hańbą" i zniechęca ludzi do oglądania igrzysk olimpijskich. Podał także w wątpliwość sens transmitowania tego wydarzenia w rosyjskiej telewizji. - Igrzyska olimpijskie stały się areną polityczną, a Stany Zjednoczone sprawują nad nimi kontrolę. (...) Stało się to polityczne, to wstyd i przykro ich oglądać. To przykre, że doszło do wielkich sportowców i wielkich wydarzeń, traci to swój blask, przez co oglądanie i wspieranie tych wydarzeń, gdy nie ma tam jednych z najlepszych sportowców, staje się dla mnie nieciekawe - oświadczył, cytowany przez agencję TASS.

Teraz głos na ten temat zabrał rosyjski trener łyżwiarstwa figurowego Aleksandr Żulin. Stwierdził on na łamach Sport24, że istnieje potrzeba transmitowania igrzysk olimpijskich 2026 w telewizji ogólnokrajowej, pomimo ograniczonego udziału rosyjskich sportowców.

- Nadchodzące igrzyska olimpijskie koniecznie muszą być pokazane w Rosji. Dlaczego mielibyśmy zamieniać się w Koreę Północną? Byłem tam i naprawdę nie chciałbym, żeby to się stało u nas. Musimy wiedzieć, co dzieje się na świecie – oświadczył.

Trener zaapelował o pokój z Ukrainą

Wcześniej Aleksandr Żulin zaapelował o pokój między Rosjanami i Ukraińcami. Ponadto stwierdził, że Ukraińcy popełnili duży błąd, przestając komunikować się z Rosjanami.

- Musimy dojść do porozumienia i zawrzeć pokój. Jestem pewien, że wszystko wróci do normy, ale nieprędko. Ból jest prawdziwy. Jestem fanem ZSRR w tym względzie i chcę, żeby wszystko było jak za czasów Breżniewa – powiedział, cytowany przez gazeta.ru.