Olimpijska katastrofa w Zakopanem. "Musieliśmy wywrócić do góry nogami"

W lutym we Włoszech odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie. Polska miała mieć przed najważniejszą imprezą czterolecia kolejną halę lodową do dyspozycji. Koniec budowy obiektu w Zakopanem planowano na czerwiec 2024 roku. Później kilkukrotnie przekładano otwarcie inwestycji. Doszło już do tego, że polscy łyżwiarze przed igrzyskami muszą kompletnie zmienić plan zgrupowań.

Polacy wyjadą za granicę. "Musieliśmy wywrócić do góry nogami"

Jak poinformowały "Przegląd Sportowy Onet" i "Gazeta Krakowska", opóźnienia wynikają z powodu tego, że nie ma porozumienia pomiędzy COS a generalnym wykonawcą w kwestii kosztów budowy hali. Ponadto są również problemy z wypłatami dla podwykonawców.

Z niepokojem temu wszystkiemu przygląda się Konrad Niedźwiedzki, szef polskiej misji olimpijskiej oraz dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

- Z halą w Zakopanem jest jak z obiektem Santa Giulia, gdzie mają rywalizować hokeiści podczas zimowych igrzysk. Tyle że Włosi mają konkretny deadline, bo muszą zdążyć z oddaniem obiektu przed rozpoczęciem olimpijskiej rywalizacji - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Nikt nie wie obecnie, kiedy hala w Zakopanem zostanie oddana do użytku. Szacuje się, że w tej chwili jest ukończone 85 procent inwestycji. Miała ona pełnić ważne znaczenie strategiczne przed igrzyskami olimpijskimi.

- Już w 2024 roku zarezerwowaliśmy sobie halę lodową pod te przygotowania olimpijskie, które ostatecznie musieliśmy wywrócić do góry nogami. Zmieniliśmy plany i zamiast w Zakopanem nasze ekipy będą szykować się w Inzell - dodaje Niedźwiedzki.

Zakopane z katastrofą wizerunkową

Ciągłe opóźnienia sprawiły, że Zakopane straciły łącznie organizację aż pięciu imprez międzynarodowych. Brzmi to aż niewiarygodnie. Choćby w styczniu 2026 roku miały odbyć się mistrzostwa Europy i zawody seniorskiego Pucharu Świata.

Tymczasem hala nie została sprawdzona, bo po prostu na obecnym etapie inwestycji nie można było tego zrobić. A bez weryfikacji zmagania w Zakopanem nie mogą dojść do skutku. Jak widać, na przesunięciach w finalizacji budowy tracą wszyscy.