Co za dramat gwiazdy. Diagnoza brzmi jak wyrok

Marta Bassino to czołowa narciarka alpejska, dwukrotna mistrzyni świata (2021 w gigancie równoległym i 2023 w supergigancie) oraz zdobywczyni Małej Kryształowej Kuli w gigancie (2020/21). Na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortine d'Ampezzo chciałaby powalczyć o medal na własnej ziemi, lecz nie będzie jej to dane.

Marta Bassino połamała się tuż przed startem sezonu. To już chyba koniec marzeń o igrzyskach

29-latka przygotowywała się do pierwszego startu w sezonie (w sobotę 25 października w Soelden). Podczas treningu w Val Senales upadła na płaskim odcinku trasy i doznała urazu nogi. Błyskawicznie trafiła do szpitala w Merano, gdzie okazało się, że zawodniczka złamała lewą kość piszczelową. Następnie przeszła operację w mediolańskiej klinice La Madonnina, ale czeka ją długa przerwa.

Włoska federacja narciarska (Fisi) potwierdziła, że zabieg przebiegł pomyślnie i przekazała, kiedy należy spodziewać się powrotu Bassino. "Rozpocznie rehabilitację w ciągu najbliższych kilku godzin, co oznacza, że wróci na narty najwcześniej za cztery do sześciu miesięcy" - przekazano (cytat za włoskim Eurosportem). Zatem jej występ na igrzyskach graniczy z cudem.

Marta Bassino kolejną włoską gwiazdą z kontuzją przed igrzyskami olimpijskimi

To kolejny cios dla Włochów przed nadchodzącymi igrzyskami. Od kwietnia leczy się Federica Brignone, obecna mistrzyni świata w slalomie gigancie i triumfatorka Pucharu Świata, a niedawno urazu doznała Marta Rossetti, która zdobyła dwa ostatnie krajowe tytuły w slalomie.

Przyszłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.