Zaczęło się, Rosjanie nie dowierzają. Uderzyli tak, że zabolało

"Rada FIS zebrała się i zagłosowała przeciwko umożliwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych (AIN) w kwalifikacjach FIS do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie"- przekazano we wtorkowym komunikacie. A zawodnicy mogą być bardzo rozczarowani.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mógł oszukiwać każdy skoczek. Wyciekło szokujące nagranie

Tak mistrzyni Rosji zareagowała na zamknięcie drogi na igrzyska olimpijskie

Żalu nie kryje biegaczka narciarska Daria Niepriajewa, która w tym roku zdobyła mistrzostwo kraju w sprincie drużynowym. Na TikToku opublikowała ona nagranie, gdzie widać ją zapłakaną i kręcącą głową z niedowierzeniem - takie uczucia wzbudziła w niej decyzja FIS. A w tle słychać muzykę oraz emocjonalny komentarz znanego rosyjskiego sprawozdawcy Romana Nagucheva. "Nie w tym roku. Nie będzie igrzysk w 2026 r." - napisała.

Komentarz Nagucheva, który w Rosji uchodzi za kultowy, dotyczy... słynnego piłkarza. - Marco Reus, mój ulubiony Marco Reus. Znów nie został mistrzem Niemiec. To przykre z ludzkiego punktu widzenia. Nawet komentatorzy nie muszą być neutralni. Powinni być neutralni. Komentatorzy to wciąż ludzie. I oni też potrafią współczuć. Przysięgam wam, naprawdę chciałem, żeby Marco Reus został mistrzem - mówił mężczyzna 27 maja 2023 r., gdy Borussia Dortmund w ostatniej kolejce straciła tytuł w meczu z Mainz (2:2).

Wysyp komentarzy po decyzji FIS ws. sportowców z Rosji i Białorusi

Wracając do rosyjskich sportowców, to ich wykluczenie przez FIS skomentował Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina. - Jesteśmy rozczarowani. Jak wiecie, decyzję podejmuje pojedyncza federacja na wniosek MKOl-u. I oczywiście jesteśmy rozczarowani, że ta konkretna federacja podjęła taką decyzję - powiedział.

Decyzję FIS popiera m.in. Johannes Klaebo, pięciokrotny mistrz olimpijski w biegach narciarskich. - Jest ona zgodna z tym, w co wierzę i w co wierzyłem w tej sprawie. Dopóki Rosjanie są w stanie wojny z Ukrainą, powinni być trzymani z dala od naszego sportu - stwierdził.

Zobacz także: Noriaki Kasai zadziwia świat. On ma przecież 53 lata

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego przyszłego roku.