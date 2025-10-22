Zaczęło się, Rosjanie nie dowierzają. Uderzyli tak, że zabolało

"Rada FIS zebrała się i zagłosowała przeciwko umożliwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych (AIN) w kwalifikacjach FIS do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie"- przekazano we wtorkowym komunikacie. A zawodnicy mogą być bardzo rozczarowani.
Żalu nie kryje biegaczka narciarska Daria Niepriajewa, która w tym roku zdobyła mistrzostwo kraju w sprincie drużynowym. Na TikToku opublikowała ona nagranie, gdzie widać ją zapłakaną i kręcącą głową z niedowierzeniem - takie uczucia wzbudziła w niej decyzja FIS. A w tle słychać muzykę oraz emocjonalny komentarz znanego rosyjskiego sprawozdawcy Romana Nagucheva. "Nie w tym roku. Nie będzie igrzysk w 2026 r." - napisała.
Komentarz Nagucheva, który w Rosji uchodzi za kultowy, dotyczy... słynnego piłkarza. - Marco Reus, mój ulubiony Marco Reus. Znów nie został mistrzem Niemiec. To przykre z ludzkiego punktu widzenia. Nawet komentatorzy nie muszą być neutralni. Powinni być neutralni. Komentatorzy to wciąż ludzie. I oni też potrafią współczuć. Przysięgam wam, naprawdę chciałem, żeby Marco Reus został mistrzem - mówił mężczyzna 27 maja 2023 r., gdy Borussia Dortmund w ostatniej kolejce straciła tytuł w meczu z Mainz (2:2).
Wracając do rosyjskich sportowców, to ich wykluczenie przez FIS skomentował Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina. - Jesteśmy rozczarowani. Jak wiecie, decyzję podejmuje pojedyncza federacja na wniosek MKOl-u. I oczywiście jesteśmy rozczarowani, że ta konkretna federacja podjęła taką decyzję - powiedział.
Decyzję FIS popiera m.in. Johannes Klaebo, pięciokrotny mistrz olimpijski w biegach narciarskich. - Jest ona zgodna z tym, w co wierzę i w co wierzyłem w tej sprawie. Dopóki Rosjanie są w stanie wojny z Ukrainą, powinni być trzymani z dala od naszego sportu - stwierdził.
Zobacz także: Noriaki Kasai zadziwia świat. On ma przecież 53 lata
Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego przyszłego roku.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!