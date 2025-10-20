Rosjanie triumfują, trybunał podjął decyzję. Aż trudno uwierzyć

IBSF postanowiło zakazać Rosjanom udziału w zawodach podczas Kongresu federacji, który odbył się 12 września w Cortinie d’Ampezzo. "Po długich dyskusjach Kongres w tajnym głosowaniu podjął decyzję o niedopuszczeniu rosyjskich sportowców jako neutralnych zawodników do udziału w zawodach IBSF" - głosił komunikat podsumowujący obrady. Oznaczało to, że nie rosyjscy sportowcy nie wystartują podczas przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich w bobslejach i skeletonie.

Zmiana decyzji? Tak twierdzą Rosjanie

W niedzielę 19 października okazało się jednak, że absencja Rosjan na igrzyskach w tych sportach wcale nie jest przesądzona. Jak poinformował portal sports.ru:- "Trybunał Apelacyjny Międzynarodowej Federacji Bobslejów i Skeletonu (IBSF) orzekł, że decyzja Kongresu IBSF o wykluczeniu rosyjskich sportowców z zawodów międzynarodowych jest niezgodna z prawem."

Prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego i zarazem minister sportu Michaił Diegtiariow skomentował tę wiadomość na Telegramie słowami:- "Mamy nadzieję, że będzie to precedens dla wszystkich międzynarodowych federacji."

Polityk dodał też, że rosyjskie organy nie będą ustawać w walce o przywrócenie ich zawodników w innych dyscyplinach:- "W szczególności złożyliśmy odwołanie od podobnej decyzji Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej, a 21 października Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa rozpatrzy kwestię dopuszczenia naszych sportowców do rywalizacji w narciarstwie."

Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie sportowcy z kraju rządzonego przez Władimira Putina występowali pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. W bobslejach Rosjan reprezentowało dwunastu zawodników i zawodniczek, a w skeletonie sześciu. Żadnemu nie udało się wywalczyć medalu.