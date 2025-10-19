Rosja od marca 2022 r. pozostaje zawieszona przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), a tamtejsi sportowcy nie mogą startować w zawodach międzynarodowych. Mimo że wojna na Ukrainie wciąż trwa, obecnie toczy się dyskusja nad ich dopuszczeniem na igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Oczywiście mieliby oni rywalizować pod neutralną flagą. Wcześniej jednak muszą zdobyć olimpijską kwalifikację. A to wymaga zgody FIS-u na start rosyjskich narciarzy w innych zawodach. Zaczęły się już w tym kierunku poważne kroki.

FIS chce dopuścić Rosjan do startu. Jasna odpowiedź Norwegów. "Nie zmieniliśmy zdania"

Norweskie NRK ujawniło, że władze FIS planują przeprowadzić głosowanie w tej kwestii. Wysłały nawet specjalny list do związków krajowych, w którym przekonywały, że to słuszne rozwiązanie. - Nikt nie może decydować o tym, gdzie się urodzi. Musimy patrzeć na sportowców bez nacisków i wpływów politycznych. Musimy wspierać wszystkich sportowców i dopilnować, aby nie byli wykorzystywani jako narzędzia polityczne. Nasze statuty stanowią, że FIS musi zachować neutralność polityczną - mogliśmy przeczytać. Jeden kraj już wyraził jasne stanowisko.

Chodzi o Norwegię. Prezeska tamtejszego związku narciarskiego, Tove Moe Dyrhaug, w rozmowie z NRK dała do zrozumienia, że na pewno zagłosuje "przeciw". - Nie mam wątpliwości co do mojego stanowiska w tej sprawie. Ani ja, ani Norweski Związek Narciarski, nie chcemy powrotu Rosjan. Sytuacja pozostaje niezmieniona, a nawet się pogorszyła, więc nie zmieniliśmy naszego zdania - stwierdziła stanowczo.

FIS zdecyduje ws. powrotu Rosjan. "Istnieją pewne różnice zdań"

Dyrhaug pytana była także o sam fakt otrzymania takiego listu i co to może oznaczać. - Myślę, że chcą zobaczyć, co sądzą poszczególne kraje członkowskie. Prawdopodobnie odpowiedź poznamy dopiero na spotkaniu, ale to nie zmienia naszego stanowiska. Wiemy, że istnieją pewne różnice zdań. Dlatego teraz odpowiadam tylko za siebie - wyjaśniła.

Ostateczna decyzja w sprawie powrotu Rosjan zostanie podjęta na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego FIS we wtorek 21 października. Swój sprzeciw poza Norwegią zapowiedziała także Finlandia.