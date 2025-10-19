Oto komunikat FIS ws. Rosjan. To nie żart

Minęły już ponad trzy lata od startu zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie sportowcy oraz zespoły z tego kraju były zawieszone w większości międzynarodowych rozgrywek. Ostatnio jednak ta polityka jest coraz mocniej luzowana. Rosjanie wystąpili chociażby na tegorocznych mistrzostwach świata w pływaniu, a MKOl dopuścił ich do występów w przyszłorocznych igrzyskach paralimpijskich. Teraz głos na ich temat postanowił zabrać FIS.

Rosjanie znowu pojawią się w skokach? FIS oświadcza

Czy rosyjskich sportowców faktycznie zobaczymy za kilka miesięcy w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo? Wszystko teraz zależy od decyzji międzynarodowych związków sportowych. FIS - który odpowiada za dyscypliny narciarskie - nie ma jednak wątpliwości. Widzi dla Rosjan miejsce w sporcie - zarówno jeśli chodzi o igrzyska, jak i regularną rywalizację w Pucharze Świata.

"Nikt nie może decydować o tym, gdzie się urodzi. Musimy patrzeć na sportowców bez nacisków i wpływów politycznych. Musimy wspierać wszystkich sportowców i dopilnować, aby nie byli wykorzystywani jako narzędzia polityczne. Nasze statuty stanowią, że FIS musi zachować neutralność polityczną. Ta zasada jest święta – zasada zakorzeniona w przekonaniu, że sport jednoczy ludzkość. Zawody międzynarodowe tworzą pomost między ludźmi i narodami" - przekazała organizacja (cytat za skijumping.pl).

Prezes FIS, Johan Eliasch, już na początku roku podkreślał, że chciałby powrotu Rosjan na wielką scenę. Obecnie jego organizacja stara się dotrzeć do krajowych federacji, taki jak PZN. Nie będzie to jednak proste. Szefowa fińskiego Związku Sirpa Korkatti zapowiedziała, że niezależnie od opinii FIS, Rosjanie nie będą mogli pojawić się na zawodach w Finlandii. Tymczasem polska strona oświadczyła, że zapoznała się z oświadczeniem FIS, ale jest "zdecydowanie na nie".