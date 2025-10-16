Zrobił to! Jim Morrison przeszedł do historii. Polak zachwycony

Jim Morrison zapisał się w historii i jako pierwszy zjechał na nartach ze szczytu Mount Everest. Poinformował o tym profil Everest Today, który powołuje się na National Geographic. "Morrison zjechał na nartach ze szczytu Mount Everestu - przez północną ścianę do centralnego lodowca Rongbuk" - czytamy. "Poszedł szlakiem zwanym "Supercouloir", najpierw przez Hornbein Couloir na górnej ścianie, a następnie przez Japanese Couloir poniżej" - dodano.

Jim Morrison zjechał z Mount Everest i rozsypał prochy zmarłej partnerki

Przebił on tym wyczynem Andrzeja Bargiela, który już zjeżdżał z K2 czy Mount Everest. "Nikt wcześniej tego nie zrobił" - informuje profil. Ta próba miała drugie dno. Jak informuje profil "Górskie Mapy" - "po zrobieniu zdjęć szczytowych Morrison rozsypał prochy swojej zmarłej partnerki Hilaree Nelson, która zginęła prawie dokładnie trzy lata temu w wyniku upadku z Manaslu, ósmego co do wysokości szczytu świata" - czytamy.

Zjazd do lodowca Rongbuk trwał 4 godziny i pięć minut. "Porozmawiałem z nią chwilę i poczułem, że mógłbym poświęcić jej cały dzień" - miał powiedzieć Morrison.

Andrzej Bargiel pogratulował Jimowi Morrisonowi. "Sam o tym marzyłem"

Gratulacje złożył mu sam Andrzej Bargiel. Polski himalaista docenił to, co zrobił jego kolega. "Gratulacje dla Jima Morrisona za niesamowity zjazd z Everestu kuluarem Hornbeina. Jako ktoś, kto zjeżdżał z K2 i Everestu, wiem, jak ogromne wyzwanie się za tym kryje - technicznie, fizycznie i mentalnie. To, co zrobił Jim ze swoim zespołem, jest czymś naprawdę wyjątkowym" - zaczął.

"Sam o tym marzyłem - i może właśnie dlatego tym bardziej cieszę się, że udało się to właśnie jemu. Patrząc z perspektywy czasu, trudno wyobrazić sobie lepszą osobę, która mogła tego dokonać" - dodał.

"Historia Jima i Hilaree zawsze miała w sobie coś niezwykłego – wspólne marzenie, pasję i odwagę. Ten zjazd to dla mnie symboliczny moment, dopełnienie tej historii. Myślę, że właśnie dla niego ten zjazd miał znaczenie dużo głębsze niż tylko sportowe. Byliśmy w kontakcie podczas naszych wypraw i szkoda, że nie spotkaliśmy się na szczycie. To byłoby coś naprawdę wyjątkowego – gdyby o tej porze roku dwie narciarskie ekspedycje, działające po dwóch stronach góry, spotkały się na wierzchołku Everestu. Wielki szacunek" - zakończył.