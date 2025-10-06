Głośne rozstanie w świecie sportu. "Czas iść naprzód"

Nehajewa jest Rosjanką i to w tamtym kraju, będącym potęgą łyżwiarstwa figurowego, uczyła się jeździć. Wysoki poziom tego sportu stanowił zaletę, ale też wadę dla zawodniczki, która nie mogła się przebić ponad lokalne zawody. Z tego względu w 2025 roku zdecydowała się startować w barwach innej federacji.

Wybór padł na Izrael, dla którego z kolei od 2023 roku występował Krawczenko. O łyżwiarce w Polsce głośno zrobiło się w sierpniu 2025 roku, ale bynajmniej nie z powodu osiąganych wyników. Wówczas para starała się dostać przez Polskę na Grand Prix Juniorów w Rydze, ale Nehajewa nie została wpuszczona do naszej granicy. Sprawa była dość głośna w Rosji, a tamtejsi politycy mówili fobii Polaków względem ich narodu.

Sama zainteresowana w rozmowie z portalem sport24.ru inaczej tłumaczyła całe zamieszanie:- Ze względu na nowe zasady obywatele Rosji nie mogą wjechać do Polski nawet z wizą Schengen, o czym nie wiedziałam. [...] Nastawienie do mnie było bardzo dobre, polscy strażnicy byli bardzo uprzejmi, poświęcili dużo czasu na wyjaśnienie sytuacji i wytłumaczyli, jak najlepiej dostać się do Rygi. Nie czułam żadnej wrogości.

Poinformował o rozstaniu z Rosjanką

Ostatecznie duet wystartował w Rydze, gdzie zajął 12. miejsce. Taką samą lokatę uzyskał podczas kolejnych zawodów w Varese. Jak się okazało, były to ich ostatnie zawody. Po czterech i pół miesiącu wspólnych występów niespodziewanie Krawczenko poinformował na Instagramie o zakończeniu współpracy z Nehajewą.

"Cześć wszystkim! Chcieliśmy się podzielić informacją, że nasza współpraca dobiegła końca. Ostatnie cztery i pół miesiąca może i były krótkie, ale wypełnione ciepłem, rozwojem i wspomnieniami, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Jesteśmy bardzo wdzięczni sobie nawzajem, trenerom, izraelskiej federacji oraz wszystkim, którzy wspierali nas i wierzyli w nas przez cały czas. Czas iść naprzód — z miłością, wdzięcznością i wieloma pięknymi wspomnieniami. Z miłością, Mitja i Masza" - napisał Krawczenko na Instagramie.

Jego była już partnerka w jeździe figurowej nie odniosła się publicznie do rozstania.