Jest reakcja po przywróceniu Rosjan. "Diabolicznie brzydka"

Norweskie media przywołały liczbę ofiar, które pochłonęła wojna w Ukrainie. Wszystko w kontekście decyzji podjętej w Seulu. Rosyjscy sportowcy paralimpijscy mają otwartą drogę do powrotu na igrzyska, które w marcu odbędą się we Włoszech.

Norwegia zabrała głos. Chodzi o zbrodnie Putina

"Rosja Putina została powitana z powrotem w międzynarodowych sportach paralimpijskich. Tej zimy zarówno rosyjska flaga, jak i hymn narodowy będą transmitowane w telewizji z Igrzysk Paralimpijskich we Włoszech, podczas gdy wojna Putina nadal sieje spustoszenie na Ukrainie" - pisze portal dagbladet.no, zauważając, że Rosjanie z pewnością będą chcieli wykorzystać sytuację do celów propagandowych.

Źródło informuje, że Ukraina, póki co odmawia udziału w proteście przeciwko przywróceniu Rosji statusu regularnego członka Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC). Przypomnijmy, że Rosja i Białoruś otrzymały dobrą dla siebie wiadomość. IPC podjął bowiem decyzję o zniesieniu częściowego zawieszenia tych krajów i przywróceniu obu komitetom status pełnoprawnych członków organizacji.

"Wczorajsza decyzja IPC w Seulu jest diabolicznie brzydka. Mówi się, że wojna Putina zabiła około 350 000 osób i okaleczyła około miliona. Szacuje się, że ten milion rannych Rosjan i Ukraińców ostatecznie spowoduje ogromny wzrost liczby sportowców uprawiających sporty paralimpijskie. Po ataku Rosji ponad 100 000 Ukraińców przeszło amputację nóg lub rąk" - komentują w Norwegii.

Nie wykluczają zarazem, że dojdzie do rekordowej rekrutacji do sportów paralimpijskich. Dagbladet cytuje słowa norweskiej prezydentki ds. sportu Zaineb Al-Samarai. Norwegia wraz z 54 krajami głosowała przeciw przywróceniu Rosjan. Za była zdecydowana większość gremium.

- Uważamy, że nic się nie zmieniło w warunkach uczestnictwa rosyjskich sportowców, dopóki trwa agresja Rosji na Ukrainę. Niestety, nie zostaliśmy wysłuchani - powiedziała polityczka.

Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 6 do 15 marca 2026 roku odbędą się w Mediolanie-Cortinie.