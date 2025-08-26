Nawrocki podjął decyzję ws. Rosjanina. Postawił kropkę nad i

Władimir Semirunnij jest utalentowanym łyżwiarzem, który uciekł z Rosji do Polski. Jakiś czas temu wystartował w MŚ dla Polski, na których zdobył srebrny i brązowy medal. "Ale bez obywatelstwa rewelacyjny panczenista nie będzie mógł wystartować na igrzyskach olimpijskich" - pisał w marcu Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Rosjanin uciekł do Polski i starał się o obywatelstwo

W kwietniu Semirunnij w rozmowie z WP SportowymiFaktami przyznał, że inwestuje wszystko w swój rozwój. "Na dodatkowe przyjemności przyjdzie czas w przyszłości. Na razie trzeba inwestować w sport" - mówił. Choć od momentu przyjazdu do Polski widział się tylko raz ze swoją mamą, to rodzina wspiera rozwój sportowy 22-latka. Wysłali mu nawet dokumenty w celu uzupełnienia wniosku o przyznanie obywatelstwa.

- Ministerstwo sportu już kontaktowało się z prezydentem Dudą w tej sprawie i dostało zapewnienie, że w mojej sprawie wszyscy będą pracować wspólnie ponad podziałami. Wierzę więc, że wszystko się uda - opowiadał jakiś czas temu.

Media: Karol Nawrocki postawił kropkę nad i

Sprawa ucichła, a prezydentem jest już Karol Nawrocki, a nie Andrzej Duda. Jak podała Interia we wtorek 26 sierpnia: "nowy prezydent RP podczas ceremonii, która odbyła się rankiem 26 sierpnia, postawił w tym przypadku kropkę nad 'i'" - czytamy.

Prezydent nadał Władimirowi Semirunniemu polskie obywatelstwo, dzięki czemu ten będzie miał szansę reprezentowania Biało-Czerwonych barw na zimowych igrzyskach olimpijskich. Przypomnijmy, że rywalizacja rozpocznie się 6 lutego 2026 roku. Rywalizację zorganizuje Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Zmagania potrwają do 22 lutego 2026 roku. To będą trzecie ZIO we Włoszech. Pierwsze miały miejsce w Cortinie w 1956 roku, a w 2006 roku były zorganizowane w Turynie.

