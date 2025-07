Nie żyje medalista olimpijski. Został rażony piorunem

Informację o śmierci narciarza potwierdziła norweska telewizja publiczna NRK. Rodzina i przyjaciele są pogrążeni w żałobie.

Nie żyje Audun Groenvold, medalista olimpijski

Do tragedii doszło w sobotę 12 lipca. Audun Groenvold przebywał wówczas w domku letniskowym. Nagle został trafiony piorunem. Norweg trafił od razu do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Zmarł 15 lipca w godzinach wieczornych w weku 49 lat.

- Strasznie tragiczna i smutna wiadomość. To była nagła i zdecydowanie zbyt wczesna śmierć, więc jest to bardzo brutalne - powiedział w rozmowie z NRK Kjetil Andre Aamodt, legendarny narciarz alpejski. Był w bardzo dobrych relacjach z Groenvoldem, od 15 lat grali razem amatorsko w hokeja na lodzie.

Oświadczenie ws. śmierci narciarza wydał Norweski Związek Narciarski. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci Auduna Groenvolda. Były reprezentant kraju w narciarstwie alpejskim i skicrossie został porażony piorunem podczas pobytu w domku letniskowym" - czytamy.

"Audun, byłeś moją wielką miłością i moim największym przyjacielem do 20 lat. Dziś nas opuściłeś. To, co zaczęło się od cudownych wakacji, zakończyło się w zeszłą sobotę uderzeniem pioruna, kiedy byliśmy w naszym domku. Chociaż szybko otrzymałeś pomoc medyczną i zostałeś przewieziony do szpitala, zmarłeś w wyniku odniesionych obrażeń wczoraj wieczorem. Sanna, Selma, William i ja będziemy nosić cię w sercach. Twoja strata jest ogromna" - napisała w mediach społecznościowych pogrążona w żałobie Kristin Tandberg Haugsjaa, wdowa po śmierci Groenvolda. Mężczyzna miał z nią trójkę dzieci.

Audun Groenvold miał na koncie brązowy medal olimpijski w skicrossie, wywalczył go w Vancouver w 2010 r. Był także brązowym medalistą mistrzostw świata (Ruka 2005). W swoim dorobku miał również Małą Kryształową Kulę dla najlepszego zawodnika skicrossu w Pucharze Świata 2006/2007 i za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej w sezonie PŚ 2009/2010.

Karierę sportową zakończył w 2010 r. Od razu został trenerem kadry narodowej, pełnił tę funkcję przez dwa lata. Ceniono go za podejście do młodych sportowców, potrafił rozwinąć talenty.