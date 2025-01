Katastrofa lotnicza pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu byli mistrzowie świata

Wieczorem czasu lokalnego Stanami Zjednoczonymi wstrząsnęła informacja o katastrofie lotniczej pod Waszyngtonem. "Na lotnisku Ronalda Reagana w pobliżu Waszyngtonu samolot pasażerski zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem podczas podchodzenia do lądowania - informuje Biały Dom. W odległości ok. 2 kilometr闚 od lotniska znajduje się Pentagon. Według wstępnych informacji, do zderzenia doszło, gdy samolot pasażerski PSA Airlines lecący z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu, zbliżał się do lotniska Ronalda Reagana" - czytamy na Gazeta.pl.

Na pokładzie samolotu i śmigłowca było w sumie 67 osób. Na miejscu ciągle trwa akcja ratunkowa, w którą zaangażowanych jest 300 ratowników. Na razie nie wiadomo, czy i ile osób udało się ocalić.

Katastrofa pod Waszyngtonem. Na pokładzie znajdowali się także członkowie sportowej społeczności

Wiadomo jednak, niestety, że na w samolocie pasażerskim byli też sportowcy. Fox News poinformowało, że na pokładzie znajdowało się "kilku członków" amerykańskiego związku łyżwiarstwa figurowego. Dodano, że lot odbył się kilka dni po mistrzostwach Stanów Zjednoczonych w łyżwiarstwie figurowym, które odbyły się w Wichicie w dniach od 20 do 26 stycznia.

Związek w komunikacie potwierdził, że w samolocie znajdowali się jego członkowie, którzy wracali z rzeczonych mistrzostw. "Jesteśmy zdruzgotani tą niewypowiedzianą tragedią i mamy w sercach rodziny ofiar. Będziemy nadal monitorować sytuację i ujawnimy więcej informacji, gdy tylko będą dostępne" - dodano w komunikacie cytowanym przez amerykańską stację.

Z kolei portal rosyjski portal Sport.ru przekazał, że na pokładzie samolotu, który rozbił się pod Waszyngtonem, byli mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym z 1994 roku Jewgienija Sziszkowa i Wadim Naumow. Informację o tym, że para rosyjskich trenerów była w samolocie potwierdziła agencja TASS.

Ta sama agencja przekazała, że w samolocie znajdowała się także Inna Wołyńska, a więc brązowa medalistka mistrzostw ZSRR z 1980 roku, która po zakończeniu sportowej kariery została trenerką łyżwiarstwa figurowego.