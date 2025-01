Niesamowite, co wyprawia Polka w PŚ! Jest najlepsza

Aleksandra Król-Walas dopiero co wygrała zawody Pucharu Świata w równoległym slalomie gigancie w Szwajcarii, a już zajęła kolejne miejsce w ścisłej czołówce. Tym razem udało jej się to podczas zmagań w bułgarskiej miejscowości Bansko. To dla niej już piąte podium w sezonie, co znajduje odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej PŚ. Tam Król-Walas nie ma sobie równych i prowadzi z dość znaczącą przewagą.

