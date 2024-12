Niewiarygodne, co robi medalistka olimpijska. Jeszcze wszystko nagrywa!

Alina Zagitowa to rosyjska łyżwiarka figurowa. W 2018 roku w Pjongczangu została indywidualną mistrzynią olimpijską oraz srebrną medalistką w drużynie. Ponadto na swoim koncie ma tytuły mistrzyni świata, Europy, Grand Prix oraz mistrzostwo kraju.

Medalistka olimpijska bije rekordy w... otrzymywaniu mandatów

Jak donosi serwis kurur.rs, 22-latka jest "najlepsza" nie tylko w łyżwiarstwie figurowym. Rosjanie informują, że zawodniczka może pobić rekord liczby wykroczeń drogowych, za które została ukarana grzywną. Portal "sport-express.net" wyliczył, że od marca 2019 roku Zagitowa zebrała aż 554 mandaty za różne naruszenia i za wszystkie zapłaciła około 4500 euro kary. "W samym 2024 roku popełniła 197 naruszeń" - czytamy.

Rosyjskie media donoszą, że łyżwiarka figurowa najczęściej była zatrzymywana przez policję za nadmierną prędkość (401 razy), następnie za nieprzestrzeganie znaków drogowych (65 razy), nielegalne parkowanie (18 razy), nielegalne zawracanie lub jazdę pasem dla autobusów (14 razy) oraz przejeżdżając na czerwonym świetle (pięć razy).

Rosjanka wciąż może popełniać wykroczenia i je nagrywać

To, co może zaskakiwać, to fakt, że liczba przewinień nie wystarczy, by odebrać jej prawo jazdy. 22-latka wciąż ma uprawnienia i najprawdopodobniej na tej liczbie mandatów się nie zakończy. Ponadto Zagitowa nagrywa się podczas jazdy, a jakby tego było mało, czasami publikuje swoje naruszenia w social mediach. Na Instagramie łyżwiarka figurowa ma ponad milion obserwujących.

Warto przypomnieć, że Alina Zagitowa po triumfie w Pjongczangu otrzymała samochód marki BMW, a rok później zamieściła nagranie w social mediach, na którym prowadziła pojazd. Miała wówczas 17 lat. Co więcej, nie miała zapiętych pasów, co wzbudziło jeszcze większe kontrowersje. Zawodniczka jest córką byłego hokeisty, a obecnie trenera tej dyscypliny sportu - Ilnaza Zagitowa oraz jego żony Lejsan. 22-latka ma młodszą siostrę Sabinę, która również trenuje łyżwiarstwo figurowe.