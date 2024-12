Przerażające sceny podczas supergiganta. Nagle przyleciał helikopter

Do przerażających scen doszło podczas niedzielnych zawodów Pucharu Świata w supergigancie alpejskim we włoskim Bormio. Mający pierwszy numer startowy Gino Caviezel w połowie trasy trącił tyczkę, przez co stracił równowagę i runął na ziemię. Stok był tak stromy, że nie był w stanie się zatrzymać, zwłaszcza że odczuwał gigantyczny ból, i niekontrolowanie zjechał z wysokości. Na miejscu pojawił się helikopter ratunkowy, który przetransportował go do szpitala.

