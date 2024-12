Dramat Mikaeli Shiffrin. Nagle poczuła się gorzej

Mikaela Shiffrin jest jedną z najlepszych narciarek alpejskich świata. 29-letnia Amerykanka jest dwukrotną mistrzynią olimpijską, siedmiokrotną mistrzynią świata i pięciokrotną zdobywczynią Pucharu Świata.

Dramatyczny upadek dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej

Niedawno zawodniczka podczas drugiego przejazdu slalomu giganta w Killington miała groźnie wyglądający wypadek. Shiffrin zahaczyła o bramkę i wypadła z trasy. Po chwili zatrzymała się na siatkach ochronnych. Ratownicy medyczni przez kilka minut udzielali jej pomocy. 29-latka doznała rany kłutej brzucha i urazu mięśnia. Po tym zdarzeniu amerykańska federacja trochę uspokoiła kibiców.

- Nie stwierdzono uszkodzeń więzadeł. Kości i narządy wewnętrzne wyglądają dobrze. Ma ranę kłutą po prawej stronie brzucha i poważny uraz mięśni - poinformował Rutland Regional Medical Center.

"Niespodziewana operacja" amerykańskiej gwiazdy

Niestety najprawdopodobniej jej pobyt w szpitalu nieco się przedłuży. Mikaela Shiffrin zamieściła na swoim Instagramie post, w którym informuje o tym, co się z nią działo ostatnio. "W czwartek wieczorem miałem małą nieoczekiwaną operację po tym, jak poczułam się gorzej" - napisała na swoim Instagramie.

Amerykanka poinformowała, iż jej rana była głębsza niż pierwotnie zakładano. "Potrzebna była interwencja chirurgiczna. Na razie to tyle z mojej strony. Będziemy udostępniać więcej aktualizacji w przyszłości. Jestem wdzięczna za wspaniałą opiekę i wsparcie, jakie otrzymałam. Największym problemem jest teraz to, że nie mogę osobiście zobaczyć w akcji swoich kolegów w zawodach Pucharu Świata. Ale oglądam i kibicuję w telewizji" - czytamy.

Na koniec gwiazda zaznaczyła, że ogląda zawody w telewizji i kibicuje swoim kolegom z drużyny.

Od jakiegoś czasu o Shiffrin mówi się w Polsce. Jak się okazuje Amerykanka jest bliską znajomą Igi Świątek. Zawodniczki często zaczepiają się w mediach społecznościowych i gratulują po sukcesach. We wrześniu tego roku Amerykanka po wygranej Świątek w IV rundzie US Open opublikowała gifa z głównym bohaterem sitcomu "Ted Lasso", w którym ten dotyka kartki z napisem "Believe", co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Uwierz". "My w Ciebie wierzymy!!" - napisała Shiffrin.